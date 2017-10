CNCC – convegno Centri Commerciali e Investitori 2017

Il mercato dell’industria italiana ed europea degli shopping center è stato al centro del convegno “Centri Commerciali e Investitori” che si è tenuto il 19 ottobre a Palazzo Visconti, Milano. Consueto appuntamento annuale organizzato da CNCC per fare il punto della situazione sugli investimenti nelle strutture retail in Italia e in Europa.

Durante l’apertura dei lavori, Roberto Zoia, Presidente Commissione Sviluppo e Investimenti Real Estate CNCC e Direttore Sviluppo e Gestione Patrimonio IGD SIIQ, ha voluto sottolineare come il comparto Retail sia tra i più rilevanti nel mercato delle transazioni real estate Italiane.

La “Situazione del Mercato Italia ed Europa” è stata affrontata durante la sessione di approfondimento a cui sono intervenute:

Claudia Buccini, Head of Research Cushman & Wakefield

Raffaella Pinto, Head of Research CBRE

Elena Zanlorenzi, Head of Research JLL

Cristiana Zanzottera, Head of Research BNP Paribas Real Estate

La discussione sul potenziale inespresso del mercato italiano a confronto con quello spagnolo è stato oggetto della relazione di Maddalena Panu, Presidente Commissione Research CNCC e Head of Research Savills Larry Smith e Savino Natalicchio, Director Retail Business Unit Duff & Phelps Real Estate Advisory Group.

Edoardo Favro, Amm. Del. Gallerie Commerciali Italia ha invece parlato dell’evoluzione dello Shopping Center come prodotto commerciale.

A completare la panoramica sono stati gli interventi, nell’ultima tavola rotonda, di Jerry Boschi, Managing Director ECE Projektmanagement Italia, Roberto Fraticelli, Director of Italian Operations Eurocommercial Properties, Duccio Frosini, Principal GWM Capital Advisors LLP, Roberto Limetti, Managing Director Head of European Property Pradera e Alessio Lucentini, Local Head of Asset Management & Transactions Axa IM Real Asset che hanno dato una loro visone sull’argomento “Investimenti e Finanza nel Mercato Italiano e Prospettive Future”.

A chiusura dei lavori Il Presidente CNCC Massimo Moretti ha così commentato:” Non ci interroghiamo mai abbastanza sulle potenzialità del nostro mercato Retail Real Estate. A dimostrazione di ciò, il Gruppo Westfield ha deciso di aprire proprio a Milano il suo primo centro commerciale al di fuori dei paesi anglosassoni, privilegiando l’Italia rispetto alle grandi capitali europee come Parigi, Berlino o Madrid. Il convegno di oggi, invece, è stata la giusta occasione per riflettere sul fatto che un mercato come quello spagnolo, che ha un PIL inferiore all’Italia di circa il 27%, riesca a realizzare un volume di compravendite quasi doppie rispetto a quello italiano e con rendimenti attesi dagli investitori inferiori a quelli Italiani. Ciò’ significa che l’Italia è un mercato di grandi potenzialità da raccontare e comprendere con maggiore attenzione. Quello che il CNCC cerca di fare.

”Roberto Zoia ha così concluso:” Nel convegno di oggi abbiamo raccolto le testimonianze dei vari attori della nostra industria: società di consulenza e ricerca, operatori, proprietari e investitori. Gli interventi di questa giornata ci fanno capire quanto sia dinamica e vivace la nostra filiera e quanto il ruolo di CNCC sia importante per cogliere e diffondere tutte le suggestioni emerse oggi. L’ampio consenso e interesse mostrato dal folto pubblico presente ci danno la soddisfazione e lo stimolo per proseguire su questi incontri.”

www.cncc.it