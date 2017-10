Non solo un nuovo claim di campagna ma anche un nuovo approccio di comunicazione a 360°.

Il messaggio “Do Not Go Gentle” lanciato con la campagna Adv FW17/18 Jeckerson ha come fil rouge il tema della personalità, che viene tradotto nello stile inconfondibile di un uomo e di una donna alla continua ricerca di esperienze uniche e di uno stile lontano dagli stereotipi e dalle convenzioni.

In questa chiave di lettura si inserisce il lancio del nuovo concept degli store Jeckerson, pensato per offrire un’esperienza d’acquisto gratificante agli “smart rebel” ed applicato per la prima volta nel flagship store milanese del brand inaugurato il 4 Ottobre nel cuore della capitale italiana della moda.



Il Flagship store Jeckerson, con i suoi 120 metri quadri affacciati con due ampie vetrine su Corso Matteotti a Milano, nella cornice del prestigioso Palazzo Crespi di Piero Portaluppi, è stato progettato dallo studio Meregalli Merlo Architetti Associati con un approccio di coerenza con la nuova mission del brand valorizzando al massimo le caratteristiche dell’ambiente in cui si colloca.

Lo store è organizzato come un grande open space, dove l’esposizione del prodotto sfrutta strutture in ferro a tutta altezza, che consentono anche l’esposizione di immagini e manichini.

Nel centro dell’ambiente, lo spazio di vendita è concepito come un ampio stage per la messa in scena della collezione e a livello materico, le scelte sono basate sui contrasti: all’interno di un contenitore dal sapore industriale spiccano alcuni accenti più raffinati, come i piani in vetro nero retroverniciato e le lampade a sospensione in acciaio cromato.

www.jeckerson.com