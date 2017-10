Florim apre un flagship store a Mosca.

Il Gruppo ha inaugurato il nuovo spazio istituzionale di riferimento per il mercato russo. Il concept e la progettazione esterna sono stati studiati dall’ufficio di progettazione interna e dalla divisione Florim Solutions. Il Flagship presenta, in una location ampia e funzionale, i best seller dei marchi aziendali.

Uno spazio di collaborazione con i professionisti del progetto, una piattaforma per eventi, meeting, formazione e un’esposizione che accoglie diverse proposte di ambienti. Questa la sintesi degli ingredienti del nuovo Florim Flagship Store di Mosca, lo spazio istituzionale appena inaugurato in Via Stanislavskogo (Mosca – metro Taganskaya), dove si trasferisce dalla precedente sede.

Situato in una prestigiosa zona residenziale nel cuore della capitale russa, lo showroom è uno spazio moderno ed elegante che si sviluppa su pianta rettangolare. La struttura open space è concepita per presentare tutti i best seller dei marchi aziendali (Floor Gres, Cerim, Rex, Casa dolce casa – Casamood, CEDIT e FLORIM stone) ma anche come luogo di lavoro flessibile e funzionale.

Il concept degli interni – realizzati in continuità stilistica con le altre sedi istituzionali – interpreta i concetti chiave della Florim Gallery di Fiorano Modenese ed è stato studiato dall’ufficio di progettazione interno all’azienda. Il disegno esterno della struttura è frutto della divisione Florim Solutions, specializzata in soluzioni architettoniche complesse. Il Flagship include anche una sala interattiva attrezzata con impianto di videoproiezione che può ospitare conferenze, eventi e momenti formativi.

Uno spazio più ampio e funzionale rispetto alla precedente location (dove l’azienda era presente dal 2014) che si affianca ai Flagship Store di Milano e New York e allo Spazio CEDIT di Milano. L’investimento di Mosca conferma ancora una volta l’importanza per il Gruppo di instaurare un legame sempre più stretto con i professionisti del progetto per promuovere design e stile Made in Florim nel mondo.

