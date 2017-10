Il nuovo format Gourmet per Decò Arena è firmato da Cefla Shopfitting

È stato inaugurato lunedì 25 settembre scorso il nuovo punto vendita Decò Arena di Catania, primo negozio gourmet della catena di supermercati composta da circa 250 negozi fra diretti e affiliati.

Il nuovo format gourmet del punto vendita di prossimità, che si trova in una zona centrale pedonalizzata di Catania e che richiama i tradizionali mercati rionali coperti, è stato ideato, progettato e realizzato interamente da Cefla Shopfitting .

In particolare l’ideazione e la progettazione del nuovo format è frutto della stretta collaborazione fra il nuovo brand di Retail Design di Cefla e l’ufficio tecnico del Gruppo Arena. Il format prevede due percorsi: quello degli iperfreschi, che comprende i reparti forno e gastronomia, salumi e formaggi, ortrofrutta, pescheria e carni servite, e quello dei prodotti da scaffale e profumeria. Le due parti sono divise da una zona “cerniera” che presenta l’area cantina e l’area dei prodotti biologici, a loro volta arredate con colori caldi in modo da rendere l’ambiente accogliente.



Per la realizzazione degli arredamenti sono stati utilizzati materiali, luci e tonalità calde, con rivestimenti ceramici e legno. Per gli scaffali è stata scelta la configurazione Evo System 10, con il monofondo, verniciata con una finitura trasparente per far risaltare il colore dell’acciaio. Lo studio di nuovi display espositivi, la scelta coordinata di materiali, tonalità e luci dona ai vari reparti un’atmosfera calda e avvolgente, per esaltare ancora di più la varietà e la qualità dei prodotti in esposizione. Particolarmente innovativa è la disposizione della barriera casse, che presenta i modelli Compact di Cefla organizzati secondo il sistema a fila unica, mediante il quale il cliente si presenta alla barriera e viene chiamato dalle cassiere al proprio turno. Un sistema, questo, che ricorda le file dei check-in agli aeroporti.

“Cefla, che da oggi si avvale di un proprio brand di Retail design, la cui squadra è composta da un gruppo di professionisti di ampia esperienza, si dimostra ancora di più partner affidabile e professionale per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di nuovi format per la moderna distribuzione organizzata, sia in ambito food che non food”, commenta Paolo Rustignoli, direttore di Cefla Retail Design.