Voglia di autunno? “Una scarpa tira l’altra …”

Carissimi Lettori,

a distanza di qualche anno riteniamo interessante porre nuovamente l’attenzione sul mondo della calzatura che ha attraversato momenti non semplici in termini di sellout.

L’avvento del web, inteso come vendite on line, ha contribuito in maniera importante. Tuttavia non è stato l’unico elemento “disturbatore” in questi anni di contrazione del settore. Con l’imminente arrivo dell’autunno molte aziende sono già pronte per la nuova stagione.

Per dare una panoramica a voi lettori abbiamo scelto aziende del settore che però si rivolgono a consumatori ben diversi.

A loro abbiamo sostanzialmente rivolto tre domande:

Su quali prodotti incentrerete la collezione autunno/inverno 2017-2018? Avete iniziative Retail in previsione per la stagione autunno/inverno 2017-2018? Quali supporti, come ad esempio formazione, coach in store e linee guida fornite ai pdv a livello di visual, windows display e tecniche di vendita?

Siamo partiti da un cliente storico di XT retail, la NaturalLook, distributore di vari marchi importanti nel settore calzature.

Con una storia che risale al 1774, BIRKENSTOCK è una vera eccezione all’interno di un settore caratterizzato spesso da tendenze di breve durata. Attraverso gli anni non è divenuto soltanto uno dei primi cinque marchi del Global Footwear, bensì anche uno dei marchi tedeschi più conosciuti al mondo.

Icona del design, stile di vita o prodotto per la salute: nonostante le molteplici sfaccettature e gli aspetti polarizzanti di BIRKENSTOCK, tutto ruota intorno ad un semplice concetto di base: offrire calzature di qualità. Calzature che per tradizione sono longeve, ecosostenibili e artigianalmente perfette.

BIRKENSTOCK viene distribuita in Italia da NaturalLook S.r.l. con sede a Bolzano.

Abbiamo avuto il piacere di intervistare Pino Dal Lago (Head of Communication Mgr. Birkenstock)



1) La collezione BIRKENSTOCK F/W-17 si contraddistingue principalmente per la gamma di calzature chiuse che si arricchisce ulteriormente di nuovi modelli continuando a riscuotere successo tra gli operatori del settore ed il pubblico. Poi ci sono ovviamente i modelli iconici come il sandalo a due fasce Arizona e il sabot Boston, che -oltre ad essere proposti nelle versioni classiche- per l’occasione sono stati reinterpretati nelle varianti Sheepskin con fodera in morbido pelo d’agnello. A completare l’offerta, infine, non può mancare la collezione di calze BIRKENSTOCK che crea nuovi parametri in fatto di funzionalità e qualità.

2) Di solito concentriamo le iniziative Retail nella prima metà dell’anno, proprio perché buona parte della gamma BIRKENSTOCK ha una stagionalità accentuata in primavera ed estate. Per quest’autunno però è in programma un’iniziativa speciale Pop-Up denominata “BIRKENSTOCK BOX”. Si tratta di un progetto itinerante che prevede l’installazione di un container realizzato appositamente che verrà collocato nelle vicinanze di famosi concept stores in diversi paesi del mondo. In Italia farà tappa a Milano, presso Corso Como 10, a metà settembre parallelamente alla settimana della moda.

3) Abbiamo realizzato una mini guida all’allestimento vetrine che riassume gli aspetti e le tecniche più importanti per quanto riguarda l’esposizione di calzature in generale e che riporta diversi esempi nonché suggerimenti per l’esposizione delle calzature BIRKENSTOCK in particolare. In passato è stato distribuito anche un pratico compendio tascabile –denominato Sales Trainer– che spiega in maniera sintetica le caratteristiche dei vari modelli e dei materiali impiegati fornendo così risposte alle domande che con maggior frequenza vengono poste al personale di vendita. Oltre a materiali istituzionali e quindi multi stagionali quali insegne, evidenziatori di marchio, supporti espositivi, shopper ecc. ai pdv viene ovviamente fornito anche del materiale stagionale come cartelli vetrina, poster e adesivi.

Abbiamo passato la “palla” a Annarita Pilotti (Amministratore Delegato di LoriBlu).



1) La nostra collezione è molto ampia, grazie ad una profonda ricerca sul design, sui tacchi e sui materiali, dunque riusciamo a coprire tutti i temi e le esigenze che ogni donna incontra nella propria vita. Tra le scarpe più trendy della prossima stagione posso indicare le scarpe con la pelliccia: decollétée, tronchetti e sneaker decorati con pellicce in lapin di vari colori. Fashion, ironiche, sono assolutamente un must, come ad esempio il sandalo a tacco alto in velluto con pon pon in lapin. Tra i colori, abbiamo puntato molto sul glicine, oltre ovviamente alle nuances più classiche. Il glicine è un colore particolare, ed è ancora più bello quando è decorato con pietre Swarovski.

2) A settembre, come ogni anno, la nostra boutique di Milano aderirà alla Vogue Fashion Night, ed organizzeremo in-store, un evento dedicato ai nostri clienti. Per quanto riguarda nuove aperture, stiamo valutando eventuali opportunità in Italia e all’estero.

3) Internamente abbiamo uno staff dedicato alla gestione dei punti vendita monomarca, che coordina e dirige tutte le attività commerciali e promozionali delle boutique. Le nostre addette alle vendite sono costantemente seguite nel proprio lavoro, oltre a partecipare periodicamente ad incontri di formazione e coaching in merito alla loro attività. A livello di vetrine, visual e politiche commerciali, abbiamo un programma integrato e ben definito che viene coordinato a livello centrale dalle nostre responsabili retail.

Infine abbiamo lasciato la parola a Stefano Peruzzi (Vice Presidente di CafèNoir)

CafèNoir, brand italiano leader nelle calzature, negli accessori e da qualche stagione anche nell’abbigliamento, ha inaugurato lo scorso 14 aprile, il suo primo negozio monomarca nel cuore di Roma, location ideale per consolidare la presenza sul territorio italiano.

A pochi passi da Piazza Venezia e dai Fori Imperiali, la nuova Boutique di 100 mq si preannuncia come tappa obbligatoria per i clienti più fedeli del marchio toscano, ma anche per chi sarà catturato dalle iconiche proposte ben visibili grazie alle quattro ampie vetrine affacciate su via IV Novembre, al civico 118.

Un layout accattivante che unisce con sapienza elementi classici della storia della Capitale ai materiali più attuali in grado di valorizzare le ultime collezioni di accessori e abbigliamento donna e uomo. Il pavimento in travertino, la pietra regina di Roma, e l’ampio soffitto con volte a crociera accoglieranno l’esposizione su base white con inserti in colore nero, in un’alternanza di mensole e plexiglass trasparente, per una massima valorizzazione dei prodotti.

L’intero sistema di illuminazione è di tipo LED a ultima generazione a risparmio energetico e per una maggiore efficienza illuminotecnica. Grazie a faretti a led direzionali posti sul soffitto e streep luminose inserite sapientemente nelle mensole, la Boutique CafèNoir risulta molto luminosa e i prodotti enfatizzati al massimo.

Lo stile inconfondibile CafèNoir si inserisce strategicamente in uno spettacolare edificio storico in una delle aree più prestigiose della città ed in una delle vie più commerciali della Capitale, proprio accanto al Palazzo della Provincia, per un connubio di eccellenze e di Italian Style.

Il progetto CAFèNOIR nasce nel 1992 con un chiara ambizione: creare collezioni alla moda, dove la creatività e strategie di business “marketing oriented” si integrano dando vita a prodotti con un rapporto qualità prezzo ottimale. Questa filosofia ha portato ad una crescita costante del marchio, sia in termini di brand awareness sia di brand reputation.

Attualmente il marchio è presente in 2.500 punti vendita multimarca in Europa, 14 punti vendita monomarca CafèNoir in Italia e una previsione di apertura di 10 nuovi Monomarca nel 2017.

L’Opening di Roma, che va ad aggiungersi all’ultima apertura di Dusseldorf in Germania, è infatti solo il proseguimento di una strategia di sviluppo Nazionale ed Internazionale volta a consolidare un’espansione capillare dei Monomarca del brand toscano.

1) Per la collezione FW 17/18 il focus CafèNoir resta il segmento calzature. Siamo sempre stati premiati dalla rapidità di cogliere gli ultimi trend e produrli in maniera rapidissima con una grande qualità e a un prezzo finale decisamente competitivo. Anche le collezioni borse stanno riscontrando un notevole successo e ultimamente stiamo avendo molte soddisfazioni anche nella parte abbigliamento, che abbiamo lanciato circa due anni fa. Per quanto riguarda le calzature della prossima stagione invernale, protagonisti saranno i tronchetti dal tacco squadrato, le francesine e le derby dal taglio maschile. Non mancheranno anche i boots per la donna più dinamica e casual, anche in pelle dall’effetto laminato, e spesso impreziositi da inserti in pelliccia rimovibili pensati per un’eleganza dalla forte personalità. Il must have nei tessuti sarà il velluto declinato in vari colori, anche nei più accesi come il blu e il viola, proposto sia per stivali al ginocchio e accattivanti tronchetti dal tacco a lavorazione jacquard o con applicazioni, sia per calzature dalle forme più casual-sporty che non mancano però di eleganza. A livello di colori, protagonista indiscusso della stagione invernale sarà il nero, ma non mancheranno anche le sfumature del grigio e dell’antracite e toni più caldi come ad esempio il taupe e il prugna. Da sottolineare, con un occhio particolare al target più giovane, i Glam Sticky CafèNoir, ovvero accessori con il retro in velcro applicabili ad alcuni modelli della collezione di calzature e borse. In pratica basterà sostituire uno sticky per divertirsi a cambiare il proprio stile: più glam, più rock o magari più military.

2) Stiamo inaugurando 3 massimo 4 negozi a stagione e dovremmo confermare questo trend anche per la prossima stagione. Il nostro obiettivo è aprire i punti vendita in centri studiati e con i partner giusti, limitando al massimo il margine di errore.

3) Il canale Monomarca ha uno staff dedicato al marketing, alle vendite e al customer service per rispondere alle specifiche necessità di ogni partner. Il supporto inizia nella fase di progettazione/restyling del negozio e di tutti i segni distintivi quali insegne e grafiche che vengono aggiornate tutte le stagioni. Prima dell’apertura, il titolare assieme a tutto il personale del punto vendita, segue un corso di formazione in parte in azienda e in parte in un Monomarca CaféNoir. Il corso tocca tutti i principali argomenti tra cui: prodotto e Visual merchandising, gestione del punto vendita e del sistema informativo dedicato, marketing e fidelizzazione, turnover e refresh griglia prodotto, tecniche di vendita.

by AN shopfitting magazine no.141 ©

A cura di Paolo Zanardi XT Retail