Da oltre 40 anni Suisse Bar è un punto di riferimento per gli oltre 60.000 abitanti di Pomezia,centro situato nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale e celebre per essere l’ultima delle città pontine. Situato nel centro storico della cittadina, è gestito direttamente dai suoi proprietari Giampiero e Nadia Campoli che mantengono alta la qualità proprio grazie alla cura che mettono nella preparazione della gastronomia.

Il locale ha subìto una completa ristrutturazione che ne ha rivisto l’apertura al pubblico a inizio anno. La realizzazione del progetto e l’arredamento della struttura, destinata a riunire le attivita di bar e tavola calda in un unico locale di circa 200 metri quadrati, e stata curata da AntesGroup ed ha visto la partecipazione dei designer Fabrizio Antignani e Fabio Piermario.

102 posti a sedere, un grande passaggio di clienti fin dalla prima mattina e la presenza di cibo richiedevano un pavimento in grado di resistere al calpestìo ma anche all’unto, al bagnato e alla macchia. Ecco quindi che la scelta e caduta su Gerflor, e nello specifico alla sua collezione CREATION 70 Moon Island formato della doga 17,6×100 cm.

Fabrizio Antignani conferma “Abbiamo scelto Gerflor d’accordo con la proprietà per la sua velocità nella posa, qualità delle finiture e resistenza. La gestione di una tavola calda richiede estetica ma soprattutto praticità e igiene. Il pavimento di un locale come questo deve essere anche resistente all’utilizzo, poiché il numero di passaggi giornalieri è estremamente elevato. Non da ultimo, la velocità nella posa ci ha molto aiutato in fase di realizzazione a velocizzare le tempistiche permettendo la riapertura in un tempo molto breve.”



La gamma di piastrelle e doghe Creation 70 è destinata in particolare al rivestimento delle superfici del settore terziario soggette a forti sollecitazioni. Il suo strato di usura di 0,70mm, infatti, è perfetto

per le zone a traffico intenso.

Declinata in una sessantina di motivi, questa gamma è disponibile in doghe e piastrelle e con 3 sistemi di posa: a incastro (Clic System), adesiva e riposizionabile (X’Press) oppure con colla permanente (Incollo). Creation 70 comprende una serie di motivi raffinati con tonalità che spaziano dalle tinte metalliche ai toni tenui e discreti dell’effettolegno o delle finiture ispirate al tessile. Quanto alla composizione, Creation 70 è costituito da uno strato di superficiale trasparente di 0.7 mm di spessore, da uno strato decorativo e da un sottostrato compatto. L’insieme è pressato, granulato ad alta pressione. Beneficia di un trattamento di superficiale al poliuretano PUR+ che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione. Il suo spessore totale è di 2.5 mm.

Photos courtesy Giulia Campoli

La Antes è una società, con sede ad Aprilia, che opera nel settore dell’arredamento di locali per la ristorazione da oltre 40 anni. Composta da architetti, designer e tecnici specializzati offre un servizio di progettazione e realizzazione chiavi in mano di Concept in ogni settore del Food & Beverage, con particolare attenzione allo studio del format e la funzionalità degli spazi di lavoro sia del banco vendita che nel laboratorio. Sempre al passo con le tendenze del momento, curando al massimo i dettagli, Antes offre un servizio di consulenza di gestione del punto vendita e formazione del personale grazie all’inserimento nel proprio organico di una scuola di cucina.

Gerflor è una società leader nella produzione di pavimentazioni resilienti che, con i suoi 13 stabilimenti, è in grado di fornire prodotti di alta qualità, estremamente attenti all’ambiente e adatti a soddisfare esigenze estetiche e tecniche in diversi settori chiave dell’edilizia pubblica e privata. Sono 40 milioni i metri quadrati prodotti ogni anno, per un fatturato di 830 m € . Resistenza all’usura, facilità di posa, facilità di manutenzione e design sono i punti fermi di un prodotto dalle applicazioni più diverse. Gerflor non è presente solo nel settore residenziale (..bagno compreso!) con prodotti luxury ma anche all’interno dell’edilizia scolastica, sanitaria, industriale e sportiva. Un autobus su tre al mondo presenta pavimentazioni firmate dal gruppo e, nel 2016, Gerflor ha festeggiato 40 anni di fornitura per i giochi olimpici. Con la recente acquisizione della società americana Connor Sport Court International, Il Gruppo Gerflor rafforza la propria leadership mondiale nel settore sportivo, diventando produttore e fornitore dei parquet NBA. Le pavimentazioni resilienti sono adatte a negozi e centri commerciali, nonchè per pavimentazioni sopraelevate. Estremamente attenta all’ambiente, Gerflor è impeccabile per quanto riguarda la qualità dei materiali e delle tecnologie utilizzate, col continuo impegno per uno sviluppo sostenibile: tutti i prodotti Gerflor sono, tra le altre qualità, completamente riciclabili. Materiali rivoluzionari che racchiudono tecnologia, resistenza e bellezza: che si preferiscano le piastrelle, il colore del legno, l’effetto concrete/urban, Gerflor da più di 70 anni presenta pavimenti di tendenza che creano ambienti morbidi, animati e altamente vivibili. Gerflor innova con collezioni, decori e design che corrispondono non solo allo spirito del tempo ma stabiliscono in continuazione anche standard creativi di alto livello grazie ad operazioni di studio dello stile tratto dall’alta moda.