L’Hairstylist ROSSANO FERRETTI apre un Salone a Dubai

Lo Studio di architettura ANARCHITECT ha ristrutturato una dimora barocca degli anni ’70, prendendo spunto dal concept già adottato nei suoi precedenti saloni, collocati in rinomati luoghi storici di tutto il mondo: tutti negozi di lusso, curati come gallerie d’arte e destinati ad una clientela selezionata.



Il salone dell’hairstylist italiano Rossano Ferretti, più conosciuto a livello internazionale, è situato a Jumeirah, l’esclusiva zona residenziale costiera di Dubai negli Emirati Arabi. Affiancato da una serie di prestigiosi alberghi di lusso, questo salone rappresenta il primo progetto del brand in Medio Oriente.

Il rinnovo dell’edificio di carattere storico ha impegnato gli architetti, in interventi di conservazione del patrimonio originale ed allo stesso tempo nella creazione di una sequenza di postazioni di lavoro ben curate e pienamente fruibili.



E’ stato ampliato l’ingresso per ospitare l’area accoglienza, dalla quale si dipana una scala finemente lavorata a mano e che conduce ai piani superiori ed alle terrazze; i corridoi centrali presentano elementi in bianco marmo di Carrara con particolari finiture neri Marquina: i classici colori che qualificano il brand Rossano Ferretti. Gli ambienti interni sono stati ampliati e definiti con raffinate lavorazioni in legno scuro, mentre un lussuoso salotto immerso nella luce naturale accoglie i clienti in attesa di ricevere il proprio servizio personalizzato.

Tutti i muri perimetrali sono percorsi da sottili e complessi pannelli che danno l’idea di trovarsi in un luogo familiare ed accogliente. L’uniformità della tavolozza colori dei pannelli ben si coniuga con le finiture della pavimentazione e del soffitto, in quanto si intersecano gradualmente a circoscrivere le varie postazioni di lavoro.



Per valorizzare al massimo i tratti dell’Hair spa di Rossano Ferretti, lo Studio ANARCHITECT ha trasformato gli interni di questa originale residenza senza stravolgere il carattere essenziale dell’abitazione, ma ha progettato un insieme di spazi funzionali per un’esperienza dedicata al benessere lussuosa ed invitante.

Anche la facciata esterna è stata adeguata nel pieno rispetto del contesto culturale del quartiere di Dubai, nel quale è inserita la costruzione: è stata riadattata per donarle una simmetria moderna, con delle eleganti vetrine al piano terra ed al primo piano che danno origine ad un ritmo verticale su tutto l’esterno ed allo stesso tempo sono in grado di equilibrare le proporzioni e ben inserirsi nel paesaggio circostante.

La realizzazione di questo progetto in Medio Oriente per il brand di Rossano Ferretti ha permesso di creare un ambiente esclusivo, sia per la storia della dimora che per il contesto della regione in cui si trova; infatti, l’idea degli architetti di trasformare questa dimora nella “casa di Rossano Ferretti” ha portato ad una visione unica del marchio negli Emirati Arabi. Il risultato è stato raggiunto grazie all’importante design, ai materiali utilizzati ed alla formazione di uno splendido luogo prettamente destinato ad accogliere una clientela raffinata.

Questo progetto si è aggiudicato il Premio Best Retail Design 2017 per il Medio Oriente (CID Awards)

Location Jumeira Beach Road, Jumeira Second, Dubai, UAE

Architecture & Interiors ANARCHITECT

Area 410 sqm

MEP Bluehaus Group

Project Management SPM

Structure AREX

Contractor Newline Interiors

Photos courtesy: Ieva Saudargaite

by AN shopfitting magazine no.141 ©