KYR Serrature per mobili: la nuova impugnatura a snodo, completamente personalizzabile – nuove finiture.

E’ in distribuzione per Securital il nuovo catalogo relativo alla produzione di serrature KYR per mobili in legno, metallo, plexiglas e vetro.

In questo catalogo vengono presentate varianti di alcuni “grandi classici” oltre a migliorie estetiche della gamma, come ad esempio, il nuovo frontale piatto del cilindro della serratura.



Particolare cura è stata rivolta alle finiture, vengono evidenziate infatti finiture ritenute molto interessanti per architetti, arredatori e designers, mettendo a disposizione della loro creatività prodotti realizzati in Italia con la cura e la passione che ci contraddistingue.

Il programma di serrature KYR si amplia con l’inserimento della nuova impugnatura a snodo, in metallo (mod.reg.).

Questa impugnatura, caratterizzata da un design lineare e pulito, viene fornita in diverse finiture galvaniche e colori verniciati per soddisfare le richieste di una clientela sempre più esigente.

Il cliente può finalmente far diventare la chiave un particolare assolutamente personalizzato, rispondendo perfettamente alle esigenze del momento.

Per completare la personalizzazione, l’impugnatura è stata studiata per poter inserire un’etichetta in resina, in rilievo, con il logo del produttore o del suo cliente finale rispettando fedelmente i colori richiesti.

L’etichetta in resina può essere anche colorata opaca o trasparente e senza logo.



L’impugnatura a snodo può essere fornita anche con un tranciato di legno, dell’essenza uguale a quella utilizzata per una particolare linea di mobili, integrandosi perfettamente in arredamenti esclusivi o per arredi destinati ad un contract.

L’impugnatura può essere anche libera da qualsiasi etichetta, così che il mobiliere potrà inserire, nello spazio previsto, quello che vuole,… ad esempio un tassello in cuoio.

La nuova impugnatura a snodo, una volta piegata, sporge di soli 12mm dal frontale del cilindro della serratura, risultando pratica, morbida al tatto ed assolvendo in pieno il compito per la quale è stata progettata.

Securital oltre a quanto sopra è in grado di fornire serrature speciali, con funzione antitrapano e/o con chiavi protette dalla copiatura, fornendo sistemi di chiusura che a richiesta possono comprendere serrature e cilindri per la chiusura di mobili e porte, così come serrature elettroniche a codice pin e/o con tecnologia Rfid Mifare con il lettore a vista e/o a scomparsa. Le cerniere da applicare per ante da 4 a 6mm di spessore, sono disponibili in diverse finiture. Nel nostro sito abbiamo cercato di evidenziare al meglio quanto sopra, inserendo le schede relative ai prodotti proposti.

www.securital.it

by AN shopfitting magazine no.141 ©t