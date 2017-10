Un’edizione di conferma per SICAM a Pordenone.

Il Salone si consolida: un appuntamento sempre più imprescindibile per l’industria del mobile mondiale.

Si è chiusa con numeri in ulteriore crescita la 9^ edizione di SICAM, il Salone Internazionale dei Componenti, Accessori e Semilavorati per l’industria del mobile che per quattro giorni ha visto presenti a Pordenone i migliori professionisti del settore da tutto il mondo: sono state quasi 8.000 le aziende in visita al Salone a creare business per le 583 aziende che, occupando per intero il Quartiere Fieristico con oltre 15.000 mq di stand allestiti, hanno portato in esposizione i prodotti di tecnologia e design al più alto livello mondiale. Molto elevato si è confermato il tasso di internazionalità della manifestazione: oltre il 28% delle aziende espositrici in fiera era composto da aziende estere e ancora una volta sono stati più di cento, oltre all’Italia, i Paesi di provenienza dei professionisti e buyers registrati in visita.



Quella che SICAM continua dunque a registrare negli anni è una crescita graduale e costante, in termini di presenze ma anche di qualità e completezza dell’offerta di accessori, componenti e materiali: una crescita che trova la sua ragione sostanzialmente nel fatto che i produttori internazionali del settore riconoscono in maniera sempre più netta il ruolo del Salone nel panorama fieristico mondiale. “Sono le stesse imprese della domanda e dell’offerta che vengono a Pordenone – ha detto Carlo Giobbi, organizzatore di SICAM – le vere protagoniste di questo successo: loro, la community internazionale dell’industria del mobile, hanno dato conferma anche quest’anno di come la manifestazione sia, sempre di più, il vero momento di aggregazione di tutti i player della filiera dell’arredamento. È grazie alla loro partecipazione numerosa e di alto profilo che possiamo riconoscere il successo della manifestazione”.



Le aziende della componentistica e accessoristica valutano i loro risultati in fiera in termini di business realizzati e di relazioni aperte, e l’indicatore che più di tutti certifica la misura in cui l’industria riconosce a SICAM la sua efficacia in questa direzione è costituito dal tasso di riconferma delle partecipazioni di aziende espositrici da tutto il mondo: anche quest’anno è stato di circa il 90% rispetto all’edizione precedente; un dato che spiega anche la ragione dell’alto tasso di frequentazione internazionale dal lato della domanda. A Pordenone l’industria del mobile mondiale anche quest’anno ha trovato tante nuove opportunità di incontro con i top player della componentistica e dell’accessoristica, con le loro soluzioni innovative, con proposte originali, idee e tecnologie; e soprattutto ha trovato quegli elementi di design in grado di costituire l’elemento di competitività per le collezioni da presentare per la stagione successiva. La presenza consistente di aziende di punta del design “made in Italy” ha rappresentato in questo senso un ulteriore fattore di grande interesse di questa edizione.

Nel corso delle nove edizioni sino ad oggi realizzate SICAM ha progressivamente acquisito quel posizionamento di vertice internazionale che l’ha portata ad essere considerata come il momento fondamentale, nel corso dell’anno, per generare nuovi business e relazioni verso mercati internazionali sempre più ampi e diversificati. Attorno alla manifestazione opera una macchina organizzativa complessa che fa funzionare un format molto ben rodato e consolidato, con il suo punto di forza nell’efficacia e nei risultati che sa generare: “Credo che un ringraziamento particolare – ha detto in proposito Carlo Giobbi – vada rivolto per questo a quel team di professionisti che, curando al nostro fianco i servizi di ospitalità e di logistica a disposizione degli operatori internazionali, con gli shuttle di collegamento diretto verso gli aeroporti, le nuove aree di parcheggio e i punti di catering interni ai padiglioni, li ha messi nelle condizioni migliori per dedicarsi esclusivamente ai loro obiettivi di business in fiera”.

