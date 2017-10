TELLI Bio-Boutique Concept Store

Situata ad Almaty nel Kazakistan, la Boutique Telli è un esclusivo concept store destinato alla vendita di cosmetici bio.

Il brand consacrato a prodotti cosmetici per il benessere è stato fondato nel 2008 da Asel Tasmagambetova, e accoglie al suo interno i principali marchi della cosmesi biologica, dove una clientela particolarmente esigente può guardare, toccare, provare il meglio dei prodotti e fare acquisti con consapevolezza e piacere.



Il flagship store, completamente ristrutturato, copre una superficie di 850 mq., offre insieme al punto vendita di Astana, un compendio di cosmetici e trattamenti di lusso in grado di curare e valorizzare la bellezza.

Il design degli interni si ispira alla stessa città kazaka, Almaty: la città più popolosa del Kazakistan, il cui nome significa “luogo delle mele”. E gli architetti si sono appunto riallacciati a questo luogo per offrire un concept ascritto agli alberi delle mele: simbolo dell’intero design.



Le cinque zone interne, che comprendono la boutique, il negozio, le aree ristoro e la galleria d’arte, sono strettamente collegate fra loro, proprio a ricordare i rami dell’albero. Le pareti ed alcuni particolari a soffitto sono stati rivestiti da listelli in legno di quercia e conferiscono all’ambiente una sensazione di benessere naturale.

Ulteriori componenti in legno, realizzati con legname dei boschi del luogo, sono separati unicamente da decorazioni in ottone e pietra naturale: elementi insoliti e difformi, ma appropriati ed in perfetto accordo tra loro. Il progetto, che richiama la natura e la genuinità dei prodotti in vendita, rispecchia pienamente i valori del marchio Telli e concorre a rendere unica l’esperienza di acquisto.

by AN shopfitting magazine no.141 ©