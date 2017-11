Visual Wine Shop, il nuovo sistema modulare espositivo per bottiglie di vino.

Wine Store Design, azienda veneta che progetta e realizza sistemi espositivi modulari illuminotecnici, arredamenti, lampade e soluzioni di arredo innovativo per Enoteche, Wine Bar, Pub, Vinerie, Osterie Moderne e Show–Rooms di cantine evolute, presenta in anteprima alla Fiera di Vicenza Cosmofood, padiglione n. 7, dal 11 al 14 novembre, Visual Wine Shop, il nuovo sistema modulare espositivo retroilluminato per bottiglie.

Realizzato in metallo tagliato a laser e lavorato artigianalmente e verniciato a polveri con finiture come Corten, ferro grezzo, rame, bronzo, ecc.; i moduli espositivi sono di tre misure per esposizione di 12-18-24 bottiglie. Il sistema prevede inoltre vari accessori, come basamenti di due altezze porta prezzi e targa superiore verniciata a polveri finitura lavagna.



