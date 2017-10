LIBRERIA ZHONGSHUGE Chengdu Cina.

La catena di librerie di design Zhongshuge ha recentemente inaugurato un nuovo negozio nell’antichissima capitale della regione del Sichuan, all’interno del centro commerciale di Yintai.

Dopo una prima zona di librerie cielo-terra, si passa attraverso una “giungla” dedicata ai bambini, con funghi e germogli di bambù che rende il paesaggio simile ad un ambiente naturale: vi si trovano gli scaffali con i Panda, molto popolari a Chengdu (riserva naturale poco distante), e la giungla per i bambini con i funghi.



Dopo le due aree di ingresso si passa ad una stanza con un soffitto a cinque metri di altezza, caratterizzata da pareti di mattoni rossi con piccoli spazi indipendenti; qui, si trova anche una passeggiata rialzata con tavolini per la lettura e zone studio.

Al termine di questi punti destinati alla lettura si giunge alla sala conferenze, la parte più spettacolare della Libreria Zhongshuge. La sala ha infatti una parete interamente vetrata che si affaccia all’esterno e che illumina naturalmente le gradinate in legno dell’ambiente. Anche in questa zona, come nelle altre, il soffitto è realizzato a specchio e crea un gioco di riflessi fra interno, esterno e soffitto stesso.



Interessante notare come la Libreria Zhongshuge metta al centro del proprio negozio, l’esperienza del lettore, piuttosto che il libro in vendita, in un momento di crisi sistemica globale della stampa cartacea, in cui la creatività è fondamentale per portare il lettore ad impadronirsi di un volume di carta.

Design Director LI Xiang

Design Team LIU Huan, Fan Chen

Design Company X+Living

Area 1000 sqm

Location Chengdu, China

Photos courtesy Shao Feng

Li Xiang, Presidente e Direttrice creativa

Laureatasi presso l’Università di Birmingham e facente parte dell’ordine degli architetti del Regno Unito, costituisce nel 2011, lo Studio X+Living. Con grande esperienza nell’Interior Design, è stata insignita di prestigiosi premi. Nel 2015 fonda il proprio marchio di arredamento ed, ispirandosi all’ambiente naturale, realizza numerosi progetti in grado di suscitare emozioni e trasmettere attenzioni ed interesse.

by AN shopfitting magazine no.141 ©