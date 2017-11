Boutique NOVELTY Monterrey

Novelty è una boutique prettamente dedicata all’abbigliamento femminile casual ed è ubicata a Calzada del Valle, un viale circondato da giardini all’interno dell’esclusiva area di San Pedro, un sobborgo della città metropolitana di Monterrey, in Messico.

Il progetto è stato eseguito da Anagrama uno studio di design che opera sia negli Stati Uniti che in Messico.

La boutique è situata al piano terra con un mezzanino; i colori utilizzati per gli interni variano nelle tonalità del rosa e le pareti si svolgono verso il soffitto in forma simile a scalinate. Questa progettazione di elementi a scala, disposti secondo un ordine crescente o decrescente, rappresenta la peculiarità dell’ambiente, in quanto fornisce una pratica soluzione per il merchandising, nonché il semplice modo per accedere al piano ammezzato.



Il colore rosa delle pareti viene spezzato dal grigio di altri componenti, quali il tappeto ed il banco cassa, come dalle appenderie metalliche che hanno il caratteristico design a piramide; minimalisti banchi e teche espositive in vetro custodiscono le ultime collezioni della stagione.



Il mezzanino conferisce profondità al locale e rappresenta anche una zona nella quale ospitare la maggior parte della merce destinata alla vendita. I progettisti hanno abilmente lavorato mediante l’inserimento di luci in contrasto e nette finiture che accentuano ed allo stesso tempo, armonizzano le forme geometriche della boutique.

by AN shopfitting magazine no.141 ©

Photos courtesy Estudio Tampiquito