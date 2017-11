Salone LILY NAILS Pechino.

Intento dei progettisti di ARCHSTUDIO è stato quello di creare un ambiente flessibile con pareti dai motivi floreali tridimensionali, simili a grandi lavorazioni all’uncinetto.



Il Salone per la cura delle unghie Lily Nails, è situato su un lato della piazza sotterranea di Blue Harbor, ed ha una planimetria irregolare ed allungata. Il progetto quindi è stato improntato sulla ricerca di elementi dritti piuttosto che ricurvi e che potessero perfezionare il design degli interni. Le pareti curve di varie altezze arricchiscono l’ambiente e suddividono le varie postazioni di lavoro, come la manicure, il centro estetico, l’accettazione, la sala d’attesa, il magazzino, in grado di assolvere a qualsiasi esigenza.



Il rivestimento delle pareti è paragonabile al caratteristico pizzo delle lavorazioni all’uncinetto, ma realizzato mediante taglio laser di una bianca piastra in acciaio da 6 mm. Queste pareti translucide, sovrapposte ed intrecciate permettono alla clientela di muoversi in un piacevole ambiente volto a conferire sensazioni sorprendenti. Il negozio è racchiuso da una piattaforma in acciaio laminato a caldo, dal quale traspare il solo ingresso e permette di essere osservato dall’esterno nella totale purezza delle candide e leggere lavorazioni a pizzo.

Design team Han Wenqiang, Wang Xiaoting

Design Company ARCHSTUDIO

Location Blue Harbor, Chaoyang District, Beijing, China

Area 100 sqm

Photos courtesy Jin Weiqi

by AN shopfitting magazine no.141 ©