Design International continua a guidare l’innovazione nel settore F&B grazie alla collaborazione con Laurenzi Consulting

Design International, pluripremiata società di architettura responsabile della realizzazione delle prime food court in Europa e in Canada all’inizio degli anni ‘70, continua a dettare le regole per il retail del settore F&B e per gli spazi leisure. Oggi, attraverso la partnership con la società di consulenza specialistica Laurenzi Consulting, si crea un nuovo punto di incontro per idee destinate a rendere possibili esperienze uniche ed emozionanti per i clienti del settore F&B.

In occasione dell’inaugurazione di MAPIC 2017, il CEO di Design International Davide Padoa ha dichiarato: “La natura dell’architettura retail è cambiata. La gente è alla ricerca di luoghi che offrano l’opportunità di vivere, lavorare, fare acquisti e divertirsi nello stesso tempo. La creazione di esperienze uniche è nel nostro DNA. Lavorando fianco a fianco con Laurenzi Consulting nell’area F&B, saremo in grado di offrire concept creativi sempre nuovi, dedicati ai nostri clienti e ai nostri ospiti, e personalizzati sulla base delle loro esigenze“.

Con una filosofia progettuale radicata nel desiderio di capire e raccontare storie in grado di generare esperienze di trasformazione attraverso l’architettura, le competenze di Design International saranno complementari all’approccio specialistico di Laurenzi Consulting, società rinomata per la sua abilità nel dare forma e nel valorizzare le esperienze nel settore del food.

Laurenzi Consulting è una società di consulenza leader nel settore food & wine con sede a Roma. Offre i propri servizi in tutta Italia e all’estero. Dal 2004 è attiva nella fornitura di soluzioni complete per il settore alimentare e dell’ospitalità. “Abbiamo sviluppato una filosofia per la ristrutturazione degli spazi esistenti e per l’allestimento di nuove location dedicate al settore food & wine. Ora è giunto per noi il momento di concentrarci sul retail e di progettare un nuovo concetto di food experience“, dichiara Dario Laurenzi, CEO di Laurenzi Consulting.

Appuntamento al MAPIC per un “assaggio” delle nuove proposte:

– 15 novembre, ore 12.30, Design International, stand P-1, N. 2

– 16 novembre, ore 17.30, Laurenzi Consulting, stand R-8 A.3