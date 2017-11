Al via la 17° edizione di Forum Retail.

E’ in corso presso l’Atahotel Expo Fiera di Milano, la diciassettesima edizione di Forum Retail, la due-giorni ideata e organizzata da IKN Italy che è diventata l’evento di riferimento del settore, in virtù della completezza e dell’approfondimento dei contenuti, dell’alto livello degli Speaker e dei visitatori.

L’edizione 2017 del Forum Retail presenta, anche quest’anno, numeri da record con oltre 700 retailer registrati, 160 relatori, di cui oltre 25 Amministratori Delegati.

2 giorni in cui scoprire come re – inventare la customer experience in chiave Retailtainment, comprendere le nuove strategie di Retail Intelligence, conoscere casi di eccellenza nell’uso degli influencer per raggiungere la Generazione 2.0

CONNECTING WITH THE DIGITAL CONSUMER – il focus di quest’anno

L’appuntamento rappresenta un’opportunità per indirizzare e supportare l’evoluzione del settore Retail, affiancando le aziende nel cambiamento grazie ai momenti ispirazionail come:

la Sessione Plenaria di apertura, durante la quale Fabio Marzella, Consumer and Customer Insight Specialist di QVC Italia, e Marco Bulfon, Product Testing & Survey Coordinator di Altroconsumo, rendono noti i risultati della Survey condotta dalle due realtà:

“La parola ai consumatori: come le nuove tecnologie e gli acquisti a distanza stanno cambiando la customer experience”. A seguire la Tavola Rotonda in cui 6 Speaker d’eccezione si confrontano sui risultati emersi dall’indagine, per capire come posizionare il marchio nella shortlist mentale del consumatore tra differenziazione e personalizzazione dell’offerta:

Marco Della Piana, Country General Manager Tally Weijl

Alessandro Lazzaroni, CEO Domino’s Pizza

Michele Pittureri, General Manager Europe South Alpargatas (Havaianas)

Roberto Valvo, AD Tiger Italy 2

Maurizio Capobianco, Regional Vice President Commerce Cloud Italy, Spain & Portugal Salesforce

Mario La Viola, Direttore Marketing, Format, Rete e Sviluppo Crai Secom

Keynote Interview “Da un blog iconico alla sfida dell’ e-commerce” ad Andrea Lorini , CEO ChiaraFerragni.com e Chiara Ferragni Collection .

“Da un blog iconico alla sfida dell’ e-commerce” ad , CEO . La Sessione Plenaria di chiusura del primo giorno, aperta dal Case Study Internazionale “Alibaba Group, la chiave d’accesso al mercato cinese” presentato da Albert Antonini Mangia, Marketing Manager Alibaba Group e con 2 Keynote Interview:

“Dalla forza delle partnership al nuovo volto della GDO e dell’e-commerce” con la partecipazione di Mario Gasbarrino, AD Unes, e Nicolay Yanev, Head of Prime Now 3P Business Amazon.

“5 ingredienti per essere leader tra innovazione e tradizione” in cui Filippo La Mantia, Chef Oste e Cuocoillustra gli asset per portare innovazione al proprio settore.

La Sessione Invitation Only “ Cosa possono imparare gli AD dai Musicisti ” che coinvolge un ospite d’eccezione, il Maestro Ruber Jais , Direttore d’Orchestra, Esecutivo E Artistico laVerdi

” che coinvolge un ospite d’eccezione, il , Direttore d’Orchestra, Esecutivo E Artistico Benchmark con Sky per capire la Generazione 2.0: #intrattenimento #interazione #personalizzazione e con Park Hyatt di Milano per esplorare le best dal mondo Hôtellerie e implementarle nell’universo del Retail

per capire la Generazione 2.0: #intrattenimento #interazione #personalizzazione e con di Milano per esplorare le best dal mondo Hôtellerie e implementarle nell’universo del Retail Presentazione dei Risultati dell’Indagine svolta da Largo Consumo e Forum Retail “Omnichannel Retail Survey”

Novità della 17esima edizione di Forum Retail:

Retail Awards una serata di gala dedicata alla premiazione dei migliori progetti del settore Retail suddivisi in 10 categorie. I Retail Awards si presentano come un nuovo punto di riferimento per l’eccellenza italiana in grado di stimolare l’adozione di approcci innovativi in un settore in continua evoluzione come quello del Retail portando soluzioni avanzate in grado di soddisfare i propri clienti.

Il Future Lab , un'area destinata alla presentazione di contenuti speciali di Speaker disruptive del settore (e non) e di Leader dell'innovazione. Un evento nell'evento, con appuntamenti in entrambe le giornate che trattano di: Intelligenza Artificiale, Robotica, Data Visualization, Cybersecurity, Wearable e un focus speciale dedicato alle start-up

Il Future Store sarà una zona esclusiva dedicata all'innovazione, all'interno dell'Area Espositiva, dove verranno presentate le ultime soluzioni del vostro settore.

sarà una zona esclusiva dedicata all’innovazione, all’interno dell’Area Espositiva, dove verranno presentate le ultime soluzioni del vostro settore. La partecipazione di Pepper, il primo robot umanoide in grado di capire e reagire alle emozioni umane, comunicando con chi gli sta intorno, analizzandone la gestualità, l’espressione e il tono di voce.

All’interno del Future Store Pepper sarà la dimostrazione di come IOT e Robotica siano al servizio del Retail 4.0. Ci sarà la prima smart vending machine connessa a internet, integrata con i sistemi di vendita dell’azienda: il cliente viene guidato dal robot nella scelta del prodotto ideale

L’evento propone altri momenti unici ed imperdibili come:

La Tavola Rotonda dal titolo “I 3 paradigmi della Retail Transformation” dove 5 nomi di spicco hanno modo di far capire dove sta andando il settore e come anticipare le tendenze:

Vincenzo Ferrieri, CEO CioccolatIaliani

Christian Ganado, Executive Director Melite Retail (Accessorize N. Italy & 3INA Cosmetics)

Filippo Maffioli, AD Promos

Fabio Pampani, CEO Leading Luxury Group (Limoni e La Gardenia)

Mauro Carbonetti, AD Magazzini Gabrielli

L’intervista a Luca Vignaga, HR Director Marzotto che affronta il tema “come avere le antenne per essere a caccia di innovazione nella Silicon Valley”.

Il Coffe Break con Altroconsumo , un’occasione di incontro e condivisione per parlare di informazioni, trasparenza e qualità attraverso l’esperienza dei Sigilli di Qualità Altroconsumo .

La Sessione Invitation Only " HR Retail R-Evolution: come costruire una People Strategy di successo ". Il Punto Vendita è cambiato più negli ultimi 3 anni che negli ultimi 30: è essenziale che anche gli Addetti ai Lavori siano aggiornati e che le Aziende attirino il migliore capitale umano. Un gruppo di HR Manager si confronta, a porte chiuse, per condividere le proprie esperienze, trovare soluzioni alle sfide di ogni giorno e capire quali saranno le evoluzioni del settore.

La Sessione "Women in Retail: come abbattere le barriere e valorizzare le eccellenze" in cui 5 donne di successo si confrontano per evidenziare come i percorsi di crescita professionale siano attuabili per le donne e come sia necessario spingere sulla condivisione delle esperienze positive, per essere di stimolo alle giovani che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro.

in cui 5 donne di successo si confrontano per evidenziare come i percorsi di crescita professionale siano attuabili per le donne e come sia necessario spingere sulla condivisione delle esperienze positive, per essere di stimolo alle giovani che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro. La Sessione CEO Invitation Only: 3 CEO di aziende di spicco del panorama di riferimento si confrontano su come il digital plasmerà il futuro del Retail e quali saranno le sfide dei Retailer nei prossimi 3 anni.

Tutto questo e tanto altro a Forum Retail 2017!

Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale dell’evento: www.forumretail.com #forumretail