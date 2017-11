Elegante o casual secondo l’occasione, anche Gerflor mette i jeans.

Il jeans è come l’impermeabile a ottobre: non passa mai di moda. Slavato, colorato, a trama spessa o sottile, fin dalle sue origini nelle miniere d’oro americane del Settecento alle passerelle delle New York Fashion Week, il jeans nelle sue molteplici varianti è il must have anche per la prossima stagione.



Gerflor, attenta alle contaminazioni grazie allo spirito curioso del suo Art Director Gino Venturelli, non può non essere alla moda e infilarsi un paio di jeans! L’azienda presenta così Gentleman Blue, la nuova finitura della linea per pavimenti professionali ad alto calpestio Saga². Elegante ma dal tocco giovanile, sportivo ma che strizza l’occhio alla tradizione del lusso, Gentleman Blue è la finitura che ricorda i rocchetti di cotone grezzo delle sarte nelle grandi sartorie, dal sapore vintage e al tempo stesso assolutamente di tendenza.

Gentleman Blue è una finitura della linea Saga², la soluzione LVT pensata per le zone a traffico intenso: le piastre, grandi 500x500mm, sono autoposanti e subito pronte per essere calpestate; grazie a uno spessore totale di 4,6 mm, le piastre Saga² sono facilmente applicabili anche sopra il pavimento esistente senza bisogno di rimuoverlo e sono particolarmente indicate per pavimentazioni sopraelevate; la manutenzione e la pulizia sono semplici e veloci; e il fondo in sughero garantisce un comfort acustico fino a 15dB, caratteristica fondamentale nelle location ad alto passaggio. Inoltre, così come tutti i pavimenti Gerflor, le piastre Saga² sono 100% riciclabili.

Con la finitura Gentleman Blue, Gerflor coniuga l’esperienza decennale nella tecnologia dei pavimenti in PVC con il fascino elegante delle ultime tendenze moda. Il risultato è un prodotto professionale che garantisce alte prestazioni tecnologiche ma dall’aspetto decorativo e caldo, adatto per ogni ambiente commerciale e a uso pubblico.

Gentleman Blue è la finitura ideale per il giusto tocco fashion al vostro spazio.