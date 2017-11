Due aperture per GrandVision Italy: nuovi punti vendita ad Antegnate e Giugliano in Campania

GrandVision Italy, punto di riferimento nel settore dell’ottica retail e presente sul territorio nazionale con oltre 400 punti vendita ad insegna GrandVision, Avanzi, Optissimo, Solaris e Corner Optique, continua a crescere e apre due nuovi punti vendita ad Antegnate e Giugliano in Campania.

I due negozi rientrano nelle nuove aperture previste nel piano di espansione aziendale per il 2017, che continuerà anche per tutto il 2018. Parallelamente è stato implementato lungo tutta la penisola un importante processo di rebranding, ormai giunto al termine, che ha visto riuniti sotto lo stesso brand tutti i punti vendita dei due marchi storici dell’ottica italiana, Avanzi e Optissimo, parte del Gruppo rispettivamente dal 1999 e dal 2014.

Il punto vendita di Antegnate è il quinto negozio GrandVision nella provincia di Bergamo ed è situato nel nuovo Antegnate Shopping Center, sulla Strada Provinciale ex Strada Statale 11.

Quello di Giugliano in Campania è il secondo negozio GrandVision della regione Campania, dopo quello di Afragola, ed è situato nel centro commerciale Auchan, in via Santa Maria a Cubito.

GrandVision, retailer internazionale nel settore dell’ottica, è presente in 44 differenti Paesi con oltre 6.000 punti vendita nel mondo e oltre 31.000 dipendenti, offrendo le migliori soluzioni visive a condizioni estremamente vantaggiose. GrandVision opera a livello internazionale da oltre 100 anni mediante insegne locali affermate e riconosciute, generando un fatturato di 3.3 miliardi di euro (dati 2016). In Italia GrandVision è presente con oltre 400 negozi tramite le insegne GrandVision, Avanzi, Optissimo, Solaris e Corner Optique, affermandosi come leader nel settore retail dell’ottica.