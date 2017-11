GEWISS illumina i 2500 mq dello store Punto Scarpe di Albino (Bergamo)

Punto Scarpe di Albino, tra i più grandi e forniti punti vendita di scarpe, abbigliamento e accessori uomo – donna – bambino della bergamasca, ha scelto la luce green e il made in Italy dei prodotti Gewiss per illuminare il proprio store di oltre 2500 mq.

Le origini del marchio risalgono alla fine della prima guerra mondiale, quando nonno Guglielmo a 25 anni aprì una piccola bottega riparando e facendo scarpe su misura. Successivamente nonno Guglielmo riuscì ad aprire un negozio per la vendita della propria produzione. Nel 1957 il figlio, anche lui Guglielmo, inizia prosegue con l’attività di famiglia a seguito degli insegnamenti del padre e del fratello Giuseppe, diventando titolare del negozio nel 1968. Nel 1975 Guglielmo Junior e la moglie Elisa aprirono uno dei primi supermarket di scarpe e pelletteria su una superficie di mq 1200 e nel 2000 inaugurano l’attuale Punto Scarpe di Albino. Dal 2012 l’attività passa al figlio Oscar che prosegue la storia e la tradizione di famiglia.

Per l’intervento di relamping dello store, Punto Scarpe ha utilizzato 453 apparecchi Gewiss che hanno consentito di migliorare la qualità della luce innalzando il livello illuminotecnico ai valori richiesti dalla normativa vigente sull’illuminazione nei luoghi di lavoro, e di ottimizzare la resa cromatica necessaria per valorizzare i prodotti esposti nelle aree di vendita.

Inoltre il nuovo impianto installato garantisce un consumo di 39.242KVh, contro i 102.207 KWh di quello precedente, consentendo un risparmio energetico del 62% pari a 62.965 KWh in meno.

Aldo Bigatti, Direttore Marketing e Vendite Int. – Business Unit Light, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di aver contribuito con la nostra tecnologia a migliorare l’efficienza dello store Punto Scarpe di Albino, assicurando una notevole riduzione dei consumi energetici e una migliore condizione di illuminazione per i dipendenti e per i clienti”.

SMART [4]

L’apparecchio Smart[4] consente di ottenere il massimo risparmio energetico (dal 50% all’80%) e da plafoniera/riflettore può, infatti, diventare proiettore e fornire prestazioni finalizzate ai differenti contesti. La funzionalità di questo sistema di illuminazione garantisce la massima prestazione illuminotecnica in ogni ambito applicativo, da quello industriale, a quello sportivo, dall’indoor all’outdoor. E non solo. La modularità orizzontale e verticale di questo prodotto si coniuga con la facilità d’installazione e manutenzione, con il ricorso ai materiali “green” con cui è costruito (plastica e alluminio a bassissimo contenuto di rame), nessun processo produttivo a impatto sull’ambiente e facilmente disassemblabile per una semplice riciclabilità alla fine della vita utile (certificato IMQEco).

Smart[4] è una tecnologia innovativa racchiusa in uno stile minimalista, pulito ed essenziale tipicamente made in Italy. La volontà progettuale, infatti, è stata quella di esaltare le caratteristiche intrinseche delle sorgenti LED: leggerezza, dimensioni ridotte, funzionalità e robustezza sono state trasferite al prodotto finito per conferirgli prestazioni uniche nel suo genere. L’utilizzo di LED di potenza con elevate prestazioni cromatiche, di sistemi ottici ad alto rendimento (riflettori e lenti) e la disponibilità di configurazioni multiple fanno di Smart [4] uno strumento strategico per minimizzare i costi (per esercizio e manutenzione) e massimizzare le prestazioni illuminotecniche assicurando il migliore comfort negli ambienti di lavoro.

Il sistema Smart [4] può montare sei diverse ottiche: quattro a simmetria rotazionale (100°, 60°, 30°, 10°), una a impronta ellittica (60°x120°), una asimmetrica (52°). Il flusso luminoso, nelle diverse tipologie di gamma, va dai 2800 lumen ai 25.500 lumen (31÷285 W, perdite incluse). Da un punto di vista meccanico, il sistema offre diverse tipologie di fissaggio: nella versione piastra/molla, l’installazione del corpo in quota avviene dopo aver fissato la piastra, esercitando una semplice pressione per consentire lo scatto della molla d’acciaio; il connettore rapido stagno permette infine di collegare l’apparecchio alla rete senza aprire il vano alimentatore. Smart [4] è stato concepito e sviluppato come sistema per rendere l’upgrade realmente sostenibile, per adeguare gli impianti d’illuminazione in modo facile, veloce ed economico.

SMART [3]

I nuovi apparecchi SMART[3] sono un brevetto GEWISS e sono stati interamente progettati, sviluppati e prodotti in Italia per adattarsi in contesti installativi anche a basse altezze (sotto i 4 metri). Si caratterizzano per l’elegante design che esalta le peculiarità della nuova tecnologia LED, per il consumo energetico estremamente ridotto, per l’elevata resistenza agli urti e per la facilità e velocità di installazione.

Il design e le geometrie delle nuove plafoniere sono stati infatti concepiti appositamente per vestire le dimensioni compatte delle sorgenti luminose di ultima tecnologia e restituire un tocco di eleganza e leggerezza in ogni contesto applicativo. Inoltre, con Smart [3] è possibile ottenere una riduzione del consumo energetico fino al 50% rispetto alle plafoniere con sorgenti tradizionali (T8). Per risparmiare illuminando e illuminare assicurando il massimo comfort visivo.

Lo schermo opale o trasparente con prismatura longitudinale fa di Smart [3] la soluzione ottimale per l’installazione non solo in ambienti industriali ma anche nei contesti in cui è richiesta la massima attenzione al comfort visivo. Il corpo completamente in policarbonato consente l’installazione anche in ambienti o industrie alimentari (direttive HACCP, BRC, IFS): ideale per le aree con alta umidità o presenza di polveri, Smart [3] può essere installato anche in magazzini, aree di stoccaggio, edifici produttivi, parcheggi, garage, aree esterne a baldacchino, zone di circolazione e scuole.

La scelta dei materiali e la logica di progettazione delle nuove plafoniere assicurano la totale sicurezza in fase di esercizio e la massima resistenza a urti, colpi accidentali, getti d’acqua, umidità, corpi estranei e polveri.

ASTRID LED

ASTRID LED è l’innovativa linea di apparecchi da incasso professionali con tecnologia LED, progettata per rispondere a diversi ambiti applicativi quali uffici, hotel, strutture ricettive e tutte le aree del terziario in genere. Una famiglia in grado di garantire le più elevate prestazioni illuminotecniche, il massimo risparmio energetico ed un elevato comfort visivo. Astrid Round è la versione circolare di incassi LED Downlights, disponibile in due differenti tipologie di ottiche: a fascio largo, per un’illuminazione diffusa ed uniforme, e a fascio stretto, per un’illuminazione puntale e d’accento

GEWISS, INNOVAZIONE DAL 1970

Lo sviluppo come costante della gestione è la filosofia che ha guidato le scelte di GEWISS dalla sua fondazione ad oggi. GEWISS è nata più di quarant’anni fa e sin dal primo giorno di vita la ricerca della qualità e lo sviluppo di soluzioni d’eccellenza sono stati i valori che hanno guidato ogni azione ed ogni scelta. Nel corso degli anni questa vocazione innovativa ha preso corpo in un modello d’impresa fondato soprattutto sui continui investimenti in Ricerca & Sviluppo.

La costanza nello sperimentare nuovi materiali e nuove tecnologie, la visione globale del concept illuminotecnico e la formalizzazione di estetiche riconducibili ai canoni inconfondibili del design italiano costituiscono la dimensione più intima e profonda delle soluzioni GEWISS per la luce. Un’alchimia perfetta che ha consentito a GEWISS di proporsi come partner globale nella realizzazione di sistemi d’illuminazione adeguati ad ogni ambiente, ogni spazio ed ogni luogo: GEWISS è infatti in grado di offrire soluzioni per l’ambito indoor e outdoor, per i contesti industriali, per gli edifici destinati al settore terziario (esercizi commerciali, edifici pubblici), per gli impianti sportivi, per l’illuminazione stradale ed anche per l’emergenza. L’offerta illuminotecnica GEWISS comprende proiettori architetturali, apparecchi d’arredo residenziale/urbano, proiettori in alluminio, armature stradali e incassi parete, suolo e modulari.

