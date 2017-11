Da pochi giorni ha aperto a Roma – in via Poli accanto alla Fontana di Trevi – “Doppio Malto – Brew Restaurant”, il nuovo format retail di proprietà di Foodbrand, società leader nella ristorazione in Italia, con alle spalle oltre 10 anni di esperienza nella progettazione di nuovi format di ristorazione orientati al prodotto e all’integrazione dei processi produttivi all’interno dei punti vendita.

ll concept di interior design e brand identity è stato ideato e progettato da Visual Display – azienda italiana specializzata in brand + interior design.



“Il concept Doppio Malto – spiegano i responsabili di Visual Display – è fortemente ispirato in tutte le sue espressioni, sia di branding che nel progetto di interior, ad un immaginario industriale di fabbrica perché Doppio Molto è innanzitutto fabbrica di birra artigianale. Richiamarne l’essenza è stato dunque il primo e importante gesto per affermare sul mercato il posizionamento, l’autenticità e la credibilità del brand. Ma non è tutto qui, nel suo complesso il concept del brew restaurant ha un feeling autentico, non perfetto, mai uguale, dinamico, vivo, fresco, ricco di ingredienti concettuali e progettuali informali e accoglienti in cui le due anime di Doppio Malto – l’essere fabbrica di birra e ristorante – sono perfettamente fuse e rappresentate”.



La vision di Doppio Malto é far conoscere e portare sulle tavole di tutti la “birra artigianale” e per farlo ha scelto la via più credibile ed esperienziale: il retail. I suoi brew restaurant infatti sono veri e propri ecosistemi esperienziali: di racconto con un progetto di comunicazione instore articolato e specifico ricco di informazioni, curiosità, aneddoti; aperti a tutti con una proposta menu ampia e trasversale e diverse tipologie di spazi e stili – sia indoor che outdoor – per il confort di tutti in ogni momento della giornata (famiglie, gruppi di amici e coppie); di aggregazione con le aree gioco, il biliardo, il calcetto, le freccette, e molto altro come nei brew pub inglesi; dinamici con all’interno tante proposte commerciali e non per soddisfare al meglio il propri i clienti, una di queste il beer shop con le birre Doppio Malto in bottiglia e i growler.

“Doppio Malto Roma nella bellissima location di Fontana di Trevi è un traguardo che segna il valore del brand, un flagship store che rappresenta tutto ciò che il format ha da offrire”, dichiara Giovanni Porcu, CEO e fondatore di Foodbrand – “Doppio Malto è una delle esperienze più coinvolgenti tra le produzioni artigianali d’Italia, dove la customer experience è un viaggio a 360°, a partire dalla comunicazione prima che il cliente entri nel locale, passando per l’esperienza gastronomica e di intrattenimento durante la visita, e con la fidelizzazione grazie all’elevata qualità del prodotto artigianale”.