Letroh presenta il sistema a binario NODO.

NODO, il sistema elettrico che reinterpreta in chiave contemporanea una formula molto semplice: il classico binario trifase viene inserito in un innovativo profilo ultrapiatto, di soli 20 mm di spessore in puro alluminio estruso, che consente di posizionare e spostare dove e quando si desira ogni singolo elemento abbinato.

Da questa base elettrica dal design essenziale, che coniuga la potenza di 11 kW totali alla flessibilità di 3 linee separate, prende vita un’intera collezione capace di donare ad ogni ambiente stile, praticità e sicurezza.



Con il sistema a binario NODO si possono dunque comporre soluzioni in grado di alimentarsi in qualsiasi punto del binario stesso e che comprendono illuminazione, prese elettriche e accessori, tutte accomunate dalla qualità e dalla solidità di un materiale nobile come l’alluminio estruso, proposto in finitura anodizzata lucida, satinata o bianca.

Il Design

Marco Spada e Alessandra Gipponi hanno realizzato il design della gamma firmata Letroh e definiscono così il concept di questa soluzione protetta a livello internazionale da brevetto di invenzione industriale:

“Abbiamo progettato spingendoci all’essenza della forma. Abbiamo disegnato guardando alla ricerca del dettaglio. Abbiamo creato pensando alla funzione e al suo utilizzo”.

Le caratteristiche tecniche generali

Nasce così una gamma completa, flessibile e performante che libera i progettisti dalla rigidità dell’impianto elettrico, offrendo massima libertà di azione anche a cantiere terminato. Il sistema, infatti, non richiede opere murarie e può essere agevolmente integrato in fasi successive alla definizione del lavoro, abbattendo notevolmente i costi per la sua rapidità, semplicità e sicurezza.

La collezione NODO si può comporre facilmente con elementi presa e luce, nonché accessori coordinati, per creare un ambiente perfettamente integrato e omogeneo.

Mediante il dispositivo a slitta Shuttle, i componenti saranno sia agganciati meccanicamente al binario sia alimentati elettricamente in qualunque punto, mentre il selettore di fase integrato consente di scegliere una fra le tre linee, gestendo anche l’accensione separata degli elementi. Attraverso il sistema Smart-ON ideato da Letroh, la connessione è rapida e sicura, senza l’ausilio di utensili o formazione specializzata: tale soluzione consente agevolmente il taglio in opera, nonché la creazione di binari lineari, angolari e sospesi, perfetti per seguire ogni forma progettuale.

Il sistema di prese di corrente

NODO BOX è la presa elettrica che consente di collegare due dispositivi in contemporanea, per un carico massimo di 3840W (16A/240V). Disponibile anche con doppio caricatore USB, è stato pensato sia in versione alta sia in quella più bassa, per poter essere utilizzato con le più comuni prese nazionali e internazionali.

Con NODO BOX porti la corrente dove e quando desideri: l’elemento presa è infatti posizionabile in qualunque punto del binario, facilmente agganciabile e staccabile a seconda delle esigenze del momento. Proposto nelle finiture argento satinato, argento lucido e bianco, ma personalizzabile su richiesta con qualunque finitura o applicazione di pellicole Di-Noc 3M® per una massima libertà di progettazione degli ambienti.

Il sistema di luce

Al sistema NODO di Letroh è possibile abbinare un’ampia gamma di apparecchi illuminotecnici, tutti accomunati da sorgenti LED di ultima generazione, massimo risparmio energetico e design minimale dal gusto contemporaneo.

NEUTRA, un prodotto unico in grado di rispondere a molteplici esigenze progettuali: la sua forma compatta e le linee geometriche lo rendono un modello ideale per l’illuminazione downlight di ambienti indoor residenziali e spazi retail, così come di uffici e luoghi pubblici. Al contempo il braccio a doppio snodo consente di trasformare NEUTRA in un proiettore ultrapiatto, orientabile ed estremamente versatile nel suo impiego: 90° di inclinazione sul piano orizzontale e 360° di rotazione su quello verticale, monta sorgenti LED e ottiche intercambiabili. Disponibile anche in versione wallwasher per creare luce diffusa a parete o a soffitto.

NUO è la soluzione luce che libera lo spazio dall’ingombro di una lampada da tavolo. A parete o fisso su un piano, il prodotto è particolarmente versatile grazie al braccio flessibile, alle versioni destra e sinistra e alla regolazione dell’intensità luminosa.

STRIP LED e FLAT sono soluzioni integrabili facilmente al binario ultrapiatto proposto da Letroh: con la prima soluzione le strip si collocano in posizione up light per l’illuminazione indiretta oppure in posizione side light per luce diffusa sul piano. Con la plafoniera FLAT, il sistema NODO offre un’illuminazione performante, totalmente integrata nel binario per un effetto omogeneo.



Gli accessori del sistema

La collezione NODO si completa di una gamma di accessori in grado di aggiungere funzionalità al binario, mantenendo inalterato l’elegante gusto estetico delle soluzioni Letroh.

MENSOLA, GANCIO e PORTA ROTOLO sono i primi elementi di un’offerta in continuo sviluppo: accessori che liberano il piano di lavoro da inutili ingombri, facilitano le normali azioni del vivere quotidiano e donano completezza e armonia ai complementi d’arredo.

Electrosophy: i benefici di una soluzione innovativa

Con NODO by Letroh design e tecnologia scorrono su uno stesso binario e le possibilità progettuali si moltiplicano grazie ad una gamma di prodotti caratterizzati da elevate performance, ridotti consumi energetici ed estetica raffinata.

L’ architetto che sceglie il sistema NODO godrà di una totale flessibilità di progetto: potrà posizionare le prese di corrente dopo il termine dei lavori o collocare gli elementi in ambienti ove non sia possibile effettuare opere murarie, inserire il sistema in tempi rapidi a cantiere chiuso o riutilizzare ogni elemento per allestimenti provvisori.

che sceglie il sistema NODO godrà di una totale flessibilità di progetto: potrà posizionare le prese di corrente dopo il termine dei lavori o collocare gli elementi in ambienti ove non sia possibile effettuare opere murarie, inserire il sistema in tempi rapidi a cantiere chiuso o riutilizzare ogni elemento per allestimenti provvisori. L’installatore apprezzerà la soluzione Smart-On del sistema NODO per la velocità e la semplicità con cui realizzerà connessioni sicure e di qualità. Non essendo necessaria formazione specializzata, la collocazione degli elementi risulterà agevole, economicamente vantaggiosa e funzionalmente performante.

L’utilizzatore del sistema NODO troverà particolarmente confortevole poter posizionare a proprio piacimento ogni singolo elemento: prese, luci e accessori potranno essere agganciati e spostati sul binario con un semplice tocco, ma in totale sicurezza. L’assenza di interventi murari abbatterà i costi di messa in opera, la sottile e innovativa tecnologia ridurrà i consumi energetici.

LETROH

Letroh nasce a Milano nel 2015 dall’incontro fra Marco Spada e Stefano Arioli, due persone dalle diverse esperienze e competenze professionali. Oltre 25 anni nel campo dell’illuminazione il primo e quasi 20 anni nel product management il secondo: il know-how tecnico sposa la voglia di creare qualcosa di innovativo, dando vita a un’idea che apre le porte dello spazio progettato.

Dopo due anni di sviluppo e investimenti per giungere all’ingegnerizzazione di prodotto, il 2017 è finalmente l’anno in cui il sistema NODO entra ufficialmente in produzione e inizia il suo cammino verso la commercializzazione in Italia e all’estero. I primi consensi, le prime commesse importanti, i primi apprezzamenti giungono sin da subito per questa idea che vuole semplificare un concetto rigido come il binario elettrico, aggiungendo la flessibilità e la creatività del design made in Italy.

NODO di Letroh è protetto a livello internazionale da brevetto di invenzione industriale