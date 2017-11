Mapic Italy si fa in due: annunciato il raddoppio dell’edizione italiana con un salone food.

Ha chiuso i battenti, a Cannnes, l’edizione 2017 di Mapic, il salone dell’immobiliare commerciale e della distribuzione organizzato da Reed Midem. La novità davvero interessante, soprattutto per l’Italia, è l’annuncio di una doppia edizione di Mapic Italy, al quale si affianca, negli stessi giorni, il 23 e 24 maggio 2018, al Mico-Milano Congressi, il nuovo Mapic Food & Beverage. Al settore alimentare, già lo scorso anno era stata dedicata un’intera area espositiva, con 33 concept.

“Per la prima volta lanciamo un avvenimento dedicato a un segmento specifico – spiega Nathalie Depetro, direttore di Mapic -. Mapic Italy F&B beneficerà del forte dinamismo del mercato ristorativo, diventando un complemento internazionale per tutto il commercio. Aggiungo – continua Depetro – che l’alimentare, insieme al digitale, è una delle tendenze guida del retail”.

La food court, logicamente, gratifica i visiatori, aumenta affluenze e fatturati, crea nuova occupazione e allunga i tempi di visita. La sua importanza è confermata da Cushman & Wakefield, secondo la quale l’incremento dell’offerta di servizi di ristorazione all’interno degli shopping center è arrivata a occupare, nei mercati geografici più maturi, oltre il 20% dei locali sia nelle gallerie nuove, sia nei piani di ampliamento.

Da qui l’intenso impegno, anche in Italia, degli operatori. Gallerie Commerciali Italia di gruppo Auchan, per esempio ha lanciato in settembre, a partire dai centri di Mestre (Venezia) e Fano (Pesaro Urbino), il progetto Emotional Food, destinato a coprire buona parte della rete con zone ristorative molto attraenti e tutte diverse fra loro, realizzate in partnership proprio con gli specialisti della ristorazione.

Altro caso è quello dell’intervento condotto da Promos per le food court di Valmontone Outlet (Roma) e Scalo Milano, dove sono stati aggiunti quasi 8.000 mq complessivi (circa 3.000 e 4.000, rispettivamente) .

Tornando a Mapic Cannes, le stime, ancora provvisorie, parlano di più di 2.100 insegne partecipanti, di cui 500 al debutto. Gli espositori, provenienti da 80 paesi, erano 700, mentre i visitatori sono stati oltre 8.500, in crescita sugli 8.000 registrati nella precedente edizione.

Il culmine dell’evento è stato, come sempre, l’assegnazione dei Mapic Awards. Fra i premiati, purtroppo, nessun italiano, ma comunque nomi eccellenti e ben noti, come quelli di Flying Tiger (best retail global expansion), adidas (best retail store design), Nepresso (best food & beverage concept).

Il premio del migliore fra i nuovi centri commerciali, lo scorso anno assegnato al Centro di Arese (Milano), è andato a Victoria Gate di Leeds (Inghilterra) del gruppo londinese Hammerson. Aperto nell’ottobre 2016 su 54.300 mq ha comportato 165 milioni di sterline di investimenti, pari a 185 milioni di euro. In luglio ne è stata annunciata la fase 2, che comporterà, fra l’altro, l’aggiunta di un albergo da 300 posti letto.