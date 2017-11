AMBROSIA Multibrand Store

É il tempo il nuovo lusso di oggi?

Questa è la domanda a cui il team composto da Matteo Ferrari e Ciszak Dalmas ha cercato di dar risposta durante la progettazione del nuovo negozio multimarca di abbigliamento moda donna “Ambrosia”, del gruppo Yusty, in Calle Claudio Coello 21 a Madrid.

Tempo, materia e spazio si alternano e dialogano dentro di un locale di 160 mq, diviso in due grandi ambienti consecutivi.



Nel primo, adiacente all’ingresso, la flessibilità degli elementi espositivi permette una configurazione libera in pianta, creando molteplici percorsi tra i prodotti esposti, i quali vengono combinati in armonia all’interno di una scenografia bagnata di luce naturale.



Le pareti esistenti vengono ripulite mantenendo, in alcune porzioni, le finiture originali con il fine di caratterizzare lo spazio e lasciando intravvedere una storia per coloro che vogliono scoprirla. La leggerezza degli espositori si equilibra con la forte presenza della casa, un blocco composto da pietra Onyx che rompe con la serietà del legno di noce.



Il passaggio alla seconda stanza rompe in maniera netta con lo spirito aperto e flessibile della prima, presentando uno spazio contrastante, improvvisamente raccolto ed intimo, con una illuminazione tenue e delicata, che invita ad una visita più lenta ed in una diversa scala sensoriale. Il tatto è soave, a tratti di velluto, e la vista è viziata da colori pastello e giochi d’ombra.

La visita culmina in un ampio camerino, una sala dedicata all’attenzione personalizzata che invita a riscoprire la propria identità. Immaginato come il cuore dell’esperienza di acquisto, il camerino recupera il suo protagonismo e invita ad una riflessione sul concetto dello spazio, il tempo che dedichiamo a noi stessi come uno degli elementi di maggior valore del nostro tempo.

Location Calle Claudio Coello 21, Madrid

Client Yusty

Area 160 sqm

Design Team Matteo Ferrari, Ciszak Dalmas

Photos courtesy Ricardo Labougle

Matteo Ferrari e Ciszak Dalmas é uno studio di design multidisciplinare, formato da architetti e designers con sede a Madrid; lo studio si propone come uno strumento di innovazione, rompendo le barriere e creando concetti d’impatto, materializzando idee con il fine di poterle toccare, sentire e condividere. I loro progetti ricoprono un ampio spettro di discipline dall’architettura, al disegno di prodotto fino alla direzione artistica, ideando nuovi concetti e servizi per marche commerciali in differenti settori di mercato, con un approccio olistico e sperimentale.

Tra i progetti realizzati, vantano collaborazioni con clienti come Zara e Max&Co nel disegno dei loro spazi per il retail contribuendo al miglioramento della esperienza di acquisto. Piú di 500 punti vendita in tutto il mondo si stanno adattando al nuovo concept. Camper e Loewe utilizzano elementi di arredo disegnati da Ciszak Dalmas per eventi promozionali, mentre Muro.exe, una start-up spagnola di successo, ha commissionato il disegn del primo modello di calzatura, della quale vengono vendute più di 50.000 paia all’anno.

by AN shopfitting magazine no.141 ©