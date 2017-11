FRETTE: approda al Gum di Mosca

Il nuovo spazio occupa una superficie di 150 metri quadrati e accoglie le collezioni dedicate alla biancheria da letto e da bagno, oltre ad un’elegante selezione di accessori per la casa e la linea dedicata alla tavola.

I marmi neri e gli arredi in bronzo satinato dello store si armonizzano perfettamente con la maestosa e ricca architettura originale del mall, una delle più importanti costruzioni del XIX secolo in Russia.



Il concept dello spazio esprime perfettamente l’immagine della Maison attraverso un arredo ricercato e moderno, le pareti nel caratteristico verde azzurro conferiscono uno stile senza tempo ed evidenziano l’eleganza dei prodotti Frette.

“Il mercato Russo è per noi strategico e questa nuova apertura consolida la nostra presenza nel cuore della Capitale. Il nostro obiettivo è quello di diventare il punto di riferimento nel mercato internazionale del lusso e di essere il punto di riferimento per la biancheria per la casa e la decorazione degli interni. Ciò rafforzerà la nostra relazione sia con i clienti finali che con i professionisti del design. La nostra collaborazione con Bosco di Ciliegi è fondamentale per raggiungere questi nostri obiettivi; la loro professionalità e l’ottima conoscenza del mercato li rendono il partner perfetto per Frette.” Afferma Filippo Arnaboldi, CEO Frette.

Non sorprende quindi che Frette oltre a vestire residenze private arreda da sempre anche gli Hotel di lusso e gli yacht più importanti, negli anni è diventata il punto di riferimento per interior designers e per gli architetti d’arredo.

