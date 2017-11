NOMINATION: primo store monomarca a Parigi.

Nomination, brand leader nella gioielleria in oro e acciaio, apre il suo primo store monomarca a Parigi nel cuore della città, in Rue de Capucines 9, tra le vetrine delle più note firme della couture e della jewelry internazionale.



Un negozio come uno scrigno capace di esaltare i codici tipici di Nomination su una superficie caratterizzata da un’atmosfera essenziale e da una luminosità studiata per amplificare il carattere delle collezioni di gioielli. Creazioni nate da un giusto mix di qualità e design made in Italy, in cui la tradizione orafa fiorentina si unisce alla contemporaneità per disegnare l’identità di gioielli moderni e sempre diversi, capaci di esaltare la personalità di chi li sceglie.

Un altro importante step per un brand che ha fatto degli investimenti nel canale retail il principale driver della sua strategia di crescita con stores nelle città più prestigiose in tutto il globo. La distribuzione del brand, infatti, conta più di 80 negozi monomarca e oltre 5 mila punti vendita in tutto il mondo– tra Europa, Medio Oriente e Asia –per venire incontro alle esigenze dei suoi clienti che apprezzano, da sempre, la forte identità dei suoi gioielli.

