Oliver Peoples: a Roma la prima boutique in Italia.

Il brand californiano di occhiali Oliver Peoples, che fa capo a Luxottica, sbarca in Italia inaugurando la sua prima boutique a Roma, in Piazza San Lorenzo in Lucina 39.



I 28 mq dello spazio accolgono il cliente in un ambiente intimo e moderno, che ospita tutte le collezioni di occhiali da vista e da sole del marchio americano – compresa la capsule collection realizzata in tandem con The Row –, oltre ad una postazione per analisi ottiche.

Si tratta di un importante traguardo nel piano di sviluppo retail del brand, dal 2007 nell’orbita di Luxottica: “In generale, l’estetica Midcentury californiana è l’ispirazione principale di ogni boutique Oliver Peoples, in quanto LA e la California sono alle radici del marchio. Tuttavia, ogni boutique ha un’immagine unica che combina elementi ricorrenti e riferimenti alla cultura della città o del Paese in cui si trova”, dichiara Giampiero Tagliaferri, creative director del brand. Lo stilista, cresciuto proprio in Italia, ha voluto rendere omaggio alla capitale e ai grandi architetti e designer del bel Paese, ispirandosi per la realizzazione degli interni alle opere di Giò Ponti e Carlo Scarpa e completando l’arredamento con alcuni oggetti vintage, come le lampade di Angelo Lelli ed Achille Castiglioni ed i pouf di Luigi Caccia Dominioni per Azucena.

