Aperto a Cagliari un pop-up Placecorner.com

Un modo nuovo di vivere l’esperienza del negozio: spazi a disposizione solo per il tempo che serve, con costi più bassi rispetto a quelli di un tradizionale esercizio commerciale.

Aperto a Cagliari il nuovo Placecorner.com che propone una formula anticrisi: spazi in affitto temporaneo. L’idea è di una start up cagliaritana avviata da Maria Grazia Manca e permette di aprire negozi a tempo, corner shop e luoghi dove allestire mostre e eventi espositivi.

Spazi già attrezzati di tutto punto con decorazioni tipiche dei negozi parigini e nordeuropei, condivisi con altri creativi e artigiani del design, arte e abbigliamento. Tutto a disposizione solo per il tempo che occorre: in questo modo si abbassano i costi e si ha la possibilità di testare il gradimento del prodotto. Il pop up store di via Garibaldi 205, sul modello anglosassone, permetterà di scoprire e acquistare le creazioni di marchi di qualità, che poi lasceranno spazio ad altri prodotti e allestimenti.

In occasione della nuova apertura, sarà possibile acquistare i prodotti di giovani creativi sardi, e non solo. Cappotti in stoffe pregiate di Alipinta, borse in tessuto sardo di Chiara Derosas, maglie in cotone egiziano di Magliefilanti, borse realizzate con i tessuti di hotel di lusso di Labolsina e i gioielli di Veronica Caffarelli per debou.it, sino alle camicie bianche da uomo rivisitate in versione femminile da Lillibet. Passando per i capi di abbigliamento di Alice Noemi Manca, ispirati al suo bassotto, le sacche da mare di La Goffa, il design per la casa di Ideame e Dudecor, la lingerie in pizzo di Pretty One, la linea in cachemire di Trame Pure.

Per due mesi ospiterà anche “Temporary Art & Design Store”, la galleria d’arte The AB Gallery che apre la sua seconda sede dopo Villasimius.

Nata a Cagliari, la start up è operativa anche a Milano, con un corner dedicato all’agroalimentare nella Libreria Feltrinelli di Piazza Gae Aulenti, e a Parigi con un pop-up store situato nel quartiere di Saint-Germain-des-Prés.

www.placecorner.com