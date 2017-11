VÈLO7 uno spazio dedicato ai bikers.

A Poznań, in Polonia, uno spazio dedicato ai bikers dove configurare in ogni dettaglio un mezzo di trasporto che, sempre più, si sta trasformando in uno stile di vita.

Lo spazio VÈLO7 nasce da un gruppo di appassionati e dalla volontà di condividere una passione con altre persone.



Lo store, progettato dallo studio mode:lina™ ricorda già nella suddivisione degli ambienti le linee spezzate del telaio della bicicletta, elemento che verrà declinato in diversi elementi progettuali, caratterizzando l’intero spazio.

Il negozio, con una superficie di circa 100 metri quadrati, viene concepito come uno spazio multifunzionale, che possa ospitare attività più prettamente legate alla vendita, ma anche servizi come un’officina per le riparazioni e la messa a punto delle biciclette.



La forma triangolare viene assunta come elemento generatore di tutto lo spazio, come se da un mozzo centrale si diramassero i raggi di una ruota, diventando anche logo dello store, attraverso il disegno di un telaio in tre dimensioni stilizzato che rimanda all’iniziale del nome, creato da Minima Advertising People™. Le finiture del negozio si concentrano sull’immaterialità del bianco e nero punteggiata da elementi espositivi realizzati in OSB, Oriented Strand Board, pannelli costituiti da più strati di scaglie di legno, trucioli di legno lunghi e stretti detti strand, pressati e tenuti assieme da un legante, che rimandano immediatamente ad un immaginario connesso al mondo dei makers. Bianco e nero si intersecano secondo uno schema che riprende uno il negativo dell’altro.

Linee bianche definiscono infatti gli spazi solcando pavimenti e soffitti neri, mentre dove è il bianco a prevalere e il nero a richiamare le linee spezzate che caratterizzano l’intero store.



L’illuminazione, realizzata con tubi fluorescenti accostati a formare triangoli, rimanda ai telai delle biciclette, illuminando anche in modo puntuale i prodotti esposti. Per quanto riguarda l’esposizione, l’idea alla base del progetto si riconduce alla personalizzazione del prodotto: i diversi modelli di biciclette, esposti sia a terra che sospesi attraverso un sistema di cavi metallici, vengono affiancati a componenti da selezionare per poter assemblare un prodotto finale unico e disegnato sulle necessità dell’utente finale.

Manubri, cerchioni e telai sono esposti in corrispondenza degli elementi in OSB che, nella parte retrostante il prodotto, viene dipinto di bianco per esaltare le forme e i dettagli della componentistica, diventando punto di partenza per gli utenti più evoluti.