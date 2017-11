Splendido restyling per i magazzini Printemps Haussmann.

Gli storici Magazzini di Boulevard Haussmann hanno subìto un restyling che comprende un nuovo spazio verticale che si estende dal piano inferiore al nono piano.

L’opera di restyling, a cura dello Studio Yabu Pushelberg e progettata dagli architetti di Toronto UUfie , presenta un nuovo straordinario atrio ispirato ai coloratissimi fiori primaverili, alla cupola ed alla facciata in stile liberty.

L’obiettivo architettonico è stato quello di presentare tutti i piani del negozio in un solo “colpo d’occhio”: è stato applicato una sorta di velo a motivi floreali (del peso di 24 tonnellate), nel cuore dell’edificio, che si dipana, fluttuando verticalmente, tra pavimenti in vetro e soffitti a specchio.



Pannelli in alluminio verniciato in bianco, presentano circa 17,200 perforazioni a forma di petalo, ognuna delle quali dotate di vetro dicroico in colori iridescenti, disposte in modo casuale, quasi fossero fiori scompigliati dal vento. La progressione verticale sui dieci piani permette ai visitatori di scoprire tutti i giochi e rifrazioni di luci.



Questa nuova struttura architettonica rappresenta la “spina dorsale” del magazzini Printemps Haussmann, in quanto canalizzano, attraverso un design spaziale, tutta l’energia storica dell’edificio nei suoi diversi retail concepts.

Photos @Printemps