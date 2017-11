ShopExpo, anche nel 2018 focus sulla customer experience.

ShopExpo, la mostra-convegno dedicata ai materiali di comunicazione POP, al digital signage e alle nuove tecnologie, agli arredi e alla progettazione di punti vendita, corner e shop in shop, rinnova l’appuntamento per la sua IV edizione al The Mall di Milano, dal 21 al 23 marzo 2018.

Prevista anche per la prossima edizione la concomitanza strategica con Promotion Expo, manifestazione ormai consolidata nel tempo (per maggiori informazioni: www.promotionexpo.it).

I due eventi, uniti da una naturale sinergia fra i settori del promozionale e del retail, hanno l’obiettivo di ripercorrere il fil rouge che lega la fidelizzazione del cliente nell’esperienza d’acquisto e di post vendita alle campagne di loyalty, alla comunicazione sul punto vendita, al merchandising, tutto riassumibile in un unico concetto: customer experience.

Ricco come sempre il programma dei convegni, che si aprirà con Retail Visions and Other Stories, l’annuale conferenza organizzata da Retail Insitute Italy (ex Popai), giunta ormai alla sua IV edizione e dedicata alle strategie e all’innovazione nella progettazione di punti vendita, visti sempre più come luoghi di relazione, emozione e intrattenimento.



Si proseguirà con il convegno dedicato al mondo delle loyalty a cura di Promotion Magazine, storico partner dell’evento per quanto riguarda il mondo del promozionale.

Appuntamento conclusivo affidato al convegno Marketing, in tutti i sensi- Il negozio fisico e la seduzione del consumatore all’epoca del marketing sensoriale organizzato da OPS, l’ente ideatore e organizzatore della fiera, che quest’anno ha scelto di concentrarsi sulla tematica del marketing sensoriale nel punto vendita, con interventi legati alla sfera olfattiva, sonora e visual.

Per accedere all’evento e assistere ai convegni sarà necessario pre-registrarsi sul sito www.shopexpomilano.it a partire dalla metà di gennaio. L’ingresso è gratuito e riservato ad aziende e professionisti del settore.