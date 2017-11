Studio DiDeA firma il progetto del nuovo punto vendita di Prezzemolo & Vitale al 388 king’s Rd Chelsea nel cuore di Londra.

Il negozio è una combinazione tra una drogheria di quartiere e una gastronomia di eccellenze siciliane ed italiane, e si presenta attraverso due grandi vetrine su strada sviluppandosi in 160 metri quadri su piano unico.



L’ingresso è marcato da grandi e colmi banchi gastronomici che segnano il percorso ed invitano ad esplorare la zona di vendita, dove isole centrali soddisfano la necessità di esposizione dei diversi prodotti, come le scaffalature modulari che rivestono quasi tutte le pareti.



La scelta ristretta ad alcuni materiali definisce il carattere accogliente e ricercato di Prezzemolo & Vitale: le parti verticali in legno massello di rovere con finitura naturale si alternano al grigio antracite che prosegue sul soffitto dove gli impianti sono lasciati a vista. Uno zoccolo in ferro scuro scorre lungo l’intero spazio e delinea il contrasto cromatico con il parquet e il gres del pavimento. A coronamento delle pareti con scaffalature una fascia in ferro e vetro opaco retrolluminato da strip led simula delle finestrature industriali.

Conclude il locale la cantina, una zona speciale, resa distinta da un’illuminazione soffusa e dalla diversità materica degli scaffali grigio scuro in MDF laccato, e dal pavimento in piastrelle esagonali in gres beige.

“Volevamo creare un’atmosfera calda, accogliente, elegante ma al tempo stesso informale. –dichiarano i progettisti – Abbiamo usato materiali ispirati all’industrial design mantenendo al tempo stesso l’eleganza del marchio Prezzemolo & Vitale e dei prodotti di eccellenza che propone”.

Client Prezzemolo&Vitale UK Ltd

Design Studio DiDeA

Collaborator Arch. Maristella Galia

Location: 388-390 King’s Road, London

Area: 202,70 sqm

Photos courtesy © Studio DiDeA