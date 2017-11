STUDIO ITALIA DESIGN. Una storia di luce, vetro, metallo

1950, Italia. Venezia. Il paese di Marcon e l’isola di Murano distano pochi chilometri. E sono quelli che Angelo Tosetto percorre quasi ogni giorno dalla sua bottega artigiana di lampadari artistici ai laboratori dei maestri vetrai muranesi, per carpire tutti i segreti del vetro soffiato a bocca nelle fornaci.

È un viaggio di pura passione, affinità artistiche, dove la luce incontra la materia, il vetro si unisce al metallo -l’ottone, l’alluminio, l’acciaio- e la tradizione sorride al futuro. L’inizio di una grande storia: quella di Studio Italia Design.

Dall’Italia al mondo, evoluzione continua

Questa è la strada maestra del made in Italy, quella che tre generazioni scelgono di seguire sperimentando ogni anno nuove tecniche di lavorazione, tecnologie, linee, materiali pregiati, e una serie di collaborazioni esclusive nella creazione di lampade uniche ed innovative: per forma e contenuto, estetica e funzionalità. È la via del successo, che da Venezia porta Studio Italia Design ad accendere l’interruttore sull’estero, in oltre 90 paesi in tutto il mondo, per diventare oggi uno dei brand italiani nel settore dell’illuminazione più evoluti a livello internazionale.

Spazio alla creatività, in tutte le sue forme

Ogni strada ha i suoi confini e per superarli servono occhi, sensibilità, competenze ed emozioni diverse capaci di interpretare un mondo che cambia. Così Studio Italia Design ha deciso di farsi accompagnare da designer, ricercatori e progettisti famosi di varie nazionalità e background. Un pool di creativi che insieme al brand reinterpretano gli oggetti come veri e propri elementi di arredo dove, la sorgente luminosa è libera di giocare con i volumi, i riflessi, le trasparenze, le linee e tutte le sfumature della materia. Infinite nuove collezioni unite dall’eccellenza produttiva di sempre.

Per illuminare ogni esigenza dell’abitare

Il percorso dell’innovazione passa anche attraverso la massima personalizzazione: la possibilità di rispondere ai nuovi stili di vita, grazie a prodotti pensati ad hoc per i vari contesti dell’abitare e a soluzioni su misura studiate insieme ai protagonisti dell’architettura contemporanea. Ancora una nuova frontiera che Studio Italia Design percorre nel solco della sua esperienza: integrando materiali eterogenei, classicismo e avanguardia, artigianato e tecnologia. Uno sguardo a quella strada, dove tutto è iniziato con l’entusiasmo di raggiungere la prossima destinazione.

KELLY

Designer Andrea Tosetto

Seducente bellezza intrisa di carattere grazie ai tagli a laser decisi e precisi che creano giochi di luce ed ombre intriganti. Con il suo design semplice e senza tempo è già diventata un must di Studio Italia Design.

Materiale Metallo per la montatura e vetro per il diffusore nelle versioni a sospensione

Colori Bianco opaco e bronzo ramato. Disponibile nero opaco per le versioni Dome e Kelly Cluster

Applicazione Sospensione, muro, terra/tavolo

RANDOM

Designer Chia-Ying Lee

Vetro soffiato fuso in un design non convenzionale che crea luminosità uniche ed emozionali, grazie alla preziosità dei dettagli e dei materiali. La sua modularità permette di ricreare composizioni sempre nuove.

Materiale Metallo per la montatura e vetro soffiato per il diffusore

Colori Cristallo, cromo, oro, oro rosa

Applicazione Sospensione



NOSTALGIA

Designer Dima Loginoff

Forma retrò che si fonde con l’attualità. Si uniscono così la maestria nell’arte del vetro con la più avanzata tecnologia led, permettendo composizioni ampie ed armoniose per illuminare dal tavolo da pranzo alla lussuosa hall di un grande albergo. Affascina con le sue diverse e preziose finiture

Materiale Metallo per la montatura e vetro per il diffusore

Colori Cristallo, cromo, oro, oro rosa

Applicazione Sospensione

NAUTILUS

Designer Andrea Tosetto

Design deciso e sofisticato per una applique altamente versatile e funzionale. Trasporta lo stile italiano contemporaneo nel mondo dell’illuminazione tecnologica di qualità.

Materiale Metallo

Colori Bianco opaco, nero opaco, cromo, oro, oro rosa

Applicazione Applique muro

SUGEGASA

Designer Andrea Tosetto

La perfezione nella semplicità delle cose. L’armonia e l’equilibrio delle linee pulite e la leggerezza del policarbonato vengono combinate da una superficie preziosa rendendola affascinante sia quando è illuminata sia quando è spenta.

Materiale Metallo per la montatura e Polimetimetacrilato (PMMA) per il diffusore

Colori Cristallo, fumè trasparente, rosè trasparente, azzurro trasparente

Applicazione Sospensione

