ZANELLATO: un pop-up nel modernissimo RINASCENTE di Roma.

Nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza di Spagna, Zanellato inaugura un Temporary Pop Up all’interno del nuovo Flagship Rinascente di Via Tritone.

Un Departement Store unico nel suo genere, un capolavoro architettonico che racchiude storicità e un design sofisticato e contemporaneo.



Nel modernissimo ground floor di Rinascente, interamente dedicato agli accessori di lusso, non poteva mancare uno spazio in cui protagoniste sono le iconiche luxury bag Zanellato: Postina, Nina Zanellato e DUO Zanellato, oltre ad una selezione di proposte Informal e Travel.

Il Pop Up, che rimarrà all’interno di Rinascente per tutto il mese di Novembre, è un luogo che si consacra come la perfetta sintesi della filosofia della Maison; uno Spazio che coniuga sapientemente tradizione e una contemporaneità squisitamente pop.

Il Pop Up di Rinascente Roma è un ulteriore step della strategia retail Zanellato che, dopo Milano, Mosca e Saint-Tropez prevede per il 2018 di consolidare la propria immagine con opening mirati, in particolare sul mercato estero. All’interno di Rinascente Roma sarà possibile acquistare la collezione Zanellato per l’Autunno-Inverno 2018.

www.zanellato.com