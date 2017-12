Il 29 novembre 2017, presso l’Accenture Customer Innovation Network di Milano, si è rinnovato l’appuntamento con l’Assemblea Generale dei Soci di Retail Institute Italy. Elemento fondante dell’Assemblea la nomina di tutte le cariche associative per i prossimi due anni: Presidente, Vice Presidenti e Consiglio Direttivo.

Tra i numerosi candidati, sono stati riconfermati circa metà dei consiglieri uscenti e altrettanti nomi nuovi sono entrati a far parte del Consiglio: tutti autorevoli protagonisti del mondo dell’industria, della grande distribuzione e del retail, comprese società di consulenza internazionali e imprenditori di start up di successo.

L’Assemblea ha proceduto, in prima battuta, alla nomina dei 23 consiglieri. Il nuovo Consiglio Direttivo ha quindi eletto il Presidente e le cariche.

Ai vertici dell’Associazione, con votazione unanime, è stato riconfermato Daniele Tirelli, tra i maggiori esperti italiani di distribuzione e retail. Il Presidente sarà affiancato dai Vice Presidenti Giorgio Santambrogio – Gruppo VéGé; Paolo Fregosi – GS1 Italy e Marco Zanardi – Realtà Group.

Nei prossimi due anni, in qualità di consiglieri, daranno un contributo fondamentale all’Associazione: Erika Andreetta – PwC; Massimiliano Carlesi – Nec Display Solutions Italia; Davide Cavalieri – Cavalieri Retailing; Paolo Denti – Thun; Giorgio Di Bernardo – Visual Display Brand – International Design Company; Alessio Dorelli – Fisadorelli; Carlo Fontanelli – Lic Packaging; Lucia Fracassi – Cosnova Italia; Valeria Freschi – Catalina Marketing; Gregoire Andre Kaufman– Carrefour Italia; Maurizio Lissoni – Retail In; Paolo Medaglia – Energizer Italy; Roberto Paltrinieri – Proxima; Michele Pittureri – Alpargatas Italia; Stefano Portu – DoveConviene – Shopfully International Group; Osvaldo Ponchia – O.P.S.; Giorgio Porro – MK.G.MS Group; Giacomo Sacco – Expo & Cartotec e Francesco Sigona – L’Oréal Italia.

In occasione dell’Assemblea è stato presentato ai partecipanti il nutrito programma di progetti e iniziative previsti per il 2018. Il nuovo anno sarà caratterizzato da un calendario ricco sia di eventi – come le conferenze Retail Technology Trends 2018, Retail Visions & Other Stories, Travel Retail, Retail Visions – Design Conference e il consueto appuntamento con il Retail Institute Award 2018 – sia di corsi di formazione a diversi livelli – dagli executive master in Retail Design & Visual Merchandising, Shopper Marketing & In Store Communication e Digital Retail Innovation fino ai seminari dedicati ai temi di maggiore attualità come lo shopper engagement, l’e-commerce, i social media e la funzione acquisti. Non mancheranno inoltre interessanti momenti di incontro e networking. Altro elemento fondamentale della programmazione saranno i tour internazionali, a partire da quelli negli Stati Uniti, strategici per conoscere sul campo i nuovi concept distributivi e i format di maggiore successo.

L’obiettivo principale è favorire la conoscenza e la comprensione dei moderni scenari italiani e internazionali in ambito distribuzione e retail e aiutare i professionisti del settore a operare con successo in un contesto globale, mai come adesso, in così forte e sfidante trasformazione.

