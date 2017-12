BERSHKA inaugura il suo pop-up store più grande del mondo nel centro di Roma.

Bershka, la marca giovane del Gruppo Inditex, apre il prossimo 20 dicembre un nuovo pop-up store nel centro di Roma. Dopo la recente apertura lo scorso ottobre a New York del primo pop-up store del brand, è stata scelta l’Italia come paese dove inaugurare il secondo negozio pop up, il più grande del mondo per Bershka, con 2.360 mq. di vendita, che rappresenta anche il primo store su strada di Roma per il brand.

Il negozio si trova nell’emblematica Via del Corso, all’interno dell’antica e rinomata Galleria Alberto Sordi. Il nuovo pop-up store, che apre il 20 dicembre le sue porte al pubblico, esporrà fino alla fine di aprile tutte le sue collezioni: Bershka, Bsk e Man, e le linee sportive Start Moving per ragazzo e ragazza.



Tutti i mobili e la decorazione sono stati disegnati esclusivamente per questo spazio seguendo l’immagine STAGE, che la marca presenta in tutte le sue nuove aperture. Allo stesso modo, il visual merchandising del negozio è stato adattato allo spazio e al pubblico italiano per offrire i look più di tendenza del momento, oltre ad accessori e calzature.

Per annunciare l’apertura del nuovo pop-up, Bershka ha invitato alcuni influencer internazionali a Roma, per fargli scoprire la città, vestiti con i look più cool della collezione Fall Winter 17 che sarà in vendita a partire dal 20 dicembre.

BERSHKA STAGE

STAGE è la linea di immagine che accompagna i nuovi negozi di Bershka recentemente aperti in diversi paesi del mondo, e che potrà essere osservata anche Roma.

Ispirata ai concerti e ai backstage, l’estetica STAGE rappresenta il DNA di Bershka: musica, moda e spirito giovane. Il risultato è un interior design più industriale e leggero, con soffitti aperti che lasciano vedere lo scheletro del locale. Una struttura formata da travatura reticolare percorre l’intero perimetro dello spazio commerciale, che sorregge l’illuminazione, gli altoparlanti e i pannelli stessi che formano l’arredamento.

>In STAGE l’esperienza di acquisto è ottimizzata grazie agli arredi e alle strutture più funzionali e versatili, che consentono di percorrere il negozio più facilmente, e permettono una migliore esposizione dei capi d’abbigliamento e un sistema più chiaro adatto a mostrare i look di ogni stagione.

ECO-EFFICIENZA

In linea con il Piano Ambientale di Inditex, l’intervento che lo staff di architetti di Bershka ha portato a termine per l’inaugurazione di questo pop-up store, segue i criteri di eco-efficienza del Gruppo in termini di illuminazione efficiente, utilizzo di legni con certificazione forestale sostenibile, scommessa sul riutilizzo di materiali (come ad esempio i mobili), e gestione dei rifiuti.

Bershka continua a lavorare sull’eco-efficienza nei suoi nuovi negozi seguendo i punti del certificato di architettura sostenibile LEED, che corrobora il processo nell’uso di materiali rispettosi dell’ambiente, così come tutte le fasi di costruzione. I negozi di Bershka a Berlino (Tauentzienstrasse) e a Valencia (Calle Colón) con la più alta certificazione LEED sono i massimi punti di riferimento della marca in materia di eco-efficienza e un modello per tutte le aperture della firma.

Più della metà dei negozi di Inditex in tutto il mondo sono già eco-efficienti, dato che rappresenta una riduzione del consumo di energia del 20% e di acqua del 40% rispetto ai modelli tradizionali.

BERSHKA – Gruppo Inditex

Berskha è nata nel 1998 come concetto innovativo per i giovani, e attualmente possiede più di 1000 negozi in 76 mercati in Europa, America e Asia. La marca continua la sua espansione globale con importanti aperture negli ultimi anni in mercati come Cina, Giappone, Taiwan e Corea del Sud, e l’inaugurazione di flagship store nelle principali aree commerciali del mondo, come Oxford Street (Londra, Regno Unito), Via Vittorio Emanuele (Milano, Italia), Nanjing East (Shanghai, Cina), Gran Vía (Madrid, Spagna), Rivolí (Parigi, Francia) o Shibuya (Tokyo, Giappone).

Il suo negozio online ha iniziato ad essere operativo nel 2011 ed è attualmente presente in 35 mercati. Bershka.com ha appena rinnovato la sua immagine, aggiungendo nuove funzionalità per un’esperienza di acquisto più veloce e intuitiva.

Bershka possiede oggi uno staff di oltre 15.000 persone, distribuite nei suoi negozi di tutto il mondo, nella sua sede centrale e nel suo centro logistico a Tordera (Barcellona).

La catena appartiene al Gruppo Inditex, uno dei maggiori distributori di moda del mondo, con oltre 7.500 negozi in 94 paesi dei cinque continenti. Oltre a Bershka, Inditex gestisce sette altre catene di moda: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe.