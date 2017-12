Caffarel sceglie Torino per il suo primo flagship store.

Per lanciare il programma retail, Caffarel ha scelto la città di origine e uno spazio in grado di rappresentare l’intero universo dell’azienda che inventò il celeberrimo gianduiotto.

Uno dei tanti motivi per cui Torino è famosa nel mondo è senza dubbio il cioccolato. Lo sa bene Caffarel, fondata nel 1826, che in questa città inventò il celebre cioccolatino al gianduia. Correva l’anno 1865. Ed è proprio nella stessa città che, per proseguire la sua storia, l’azienda ha inaugurato il suo primo flagship store in via Carlo Alberto, in pieno centro storico.



Sono orgoglioso di poter annunciare che Caffarel ha aperto il primo flagship proprio nella sua città natale – ha commentato l’AD Marco Peter -. Pioniera della storia del cioccolato, con questo progetto la tradizione di Caffarel è proiettata verso il futuro con un nuovo modo di proporsi al pubblico, che potrà apprezzare in una location esclusiva l’ampia varietà della produzione e il cioccolato lavorato artigianalmente.

Il format conferma che la qualità ha bisogno di spazi unici, curati in ogni dettaglio, dove il prodotto è protagonista. Il Caffarel store, firmato dallo “specialista” del food entertainment Costa Group, si sviluppa su una superficie di 110 metri quadri e offre a tutti gli appassionati del cioccolato un’esperienza unica, con proposte che accompagnano dalla prima colazione fino all’ora dell’aperitivo.

www.caffarel.com #CaffarelStore