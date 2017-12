Apre a Milano CL Chantelle Lingerie, il primo concept store del gruppo francese di intimo.

Un’offerta multicategoria che unisce tutti i marchi di Chantelle sotto l’identità del nuovo brand CL Chantelle Lingerie.

Il negozio, che si sviluppa su una superficie di 110 mq, si trova all’interno del nuovo CityLife Shopping District, ed è stato ideato da Renaud Cambuzat, direttore artistico del Gruppo Chantelle.

Non un semplice store, ma uno studio creativo dal design moderno e dinamico: uno spazio inclusivo, stimolante e coinvolgente, in cui vivere un’esperienza di shopping immersiva e distintiva. In un layout “ispirante”, in cui il merchandising è organizzato per “storie”, non per tipologia di prodotto o per marchio.

L’obiettivo è offrire alle consumatrici uno spazio dedicato nel quale entrare in contatto con i marchi del Gruppo e immergersi nel loro universo, scoprendone la varietà e la complementarietà.

www.groupechantelle.com