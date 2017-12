CNCC Marketing Awards 2017: sul podio due centri gestiti da Cushman & Wakefield

La Fattoria di Rovigo e Fiumara Shopping & Fun di Genova hanno vinto rispettivamente un Best of Category e un Certificate of Merit nelle categorie Sales Promotion e Cause Related Marketing.

Due centri gestiti da Cushman & Wakefield hanno vinto un Best of Category e un Certificate of Merit, nell’ambito dei Marketing Awards assegnati ogni anno dal CNCC. Si tratta, nell’ordine, di La Fattoria di Rovigo, al primo posto nella categoria “Sales Promotion” con il progetto “La Fattoria per il Welfare”, e di Fiumara Shopping & Fun di Genova, premiato per il progetto “Connessi alla Sicurezza” nella categoria “Cause Related Marketing”.

Grazie a questi due ultimi riconoscimenti, la divisione Asset Services di Cushman & Wakefield (nella quale è confluita Cogest Retail, la società acquisita nel 2016) raggiunge la quota di ben 47 Premi, conquistati in oltre 20 anni di attività nella gestione di centri e parchi commerciali in tutta Italia.

Attribuiti da una giuria di professionisti del retail real estate, consulenti e giornalisti, i CNCC Marketing Awards rappresentano un benchmark tra le migliori campagne di comunicazione e marketing realizzate nei centri commerciali in Italia.

Francesco Della Cioppa, Head of Asset Services di Cushman & Wakefield ha dichiarato: “Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2017, che dimostrano la capacità della nostra azienda di continuare a migliorarsi, di anno in anno, ideando format originali, concepiti per creare valore aggiunto per proprietà, asset manager, operatori, clienti finali e per il territorio”.