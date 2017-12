Gioielli da soffitto EUROLAMPART

Nel sottile gioco di materiali che caratterizza tutte le nuove collezioni di Eurolampart, il modello Rochelle costituisce un esempio di eleganza e coerenza formale davvero unico.

Spicca il richiamo a un bracciale, evidente nel fermaglio che chiude tutti i singoli elementi a forma di foglia dorata in cui terminano i bracci di questo originale Chandelier. La struttura in ferro battuto, una delle eccellenze su cui Eurolampart ha costruito il suo successo internazionale, si apre in dodici bracci, che terminano ciascuno in una foglia dorata in Vetro di Murano lavorato a mano in cui trovano posto le lampadine.



Euro Lamp Art ha sede a Scandicci in provincia di Firenze ed è specializzata nella produzione di complementi d’arredo e sistemi di illuminazione di design per interni, personalizzabili su richiesta del cliente nelle dimensioni e nei decori.

by AN shopfitting magazine no.142 ©