Quando si parla di vetro si pensa alle classiche pellicole che tutti conoscono come quelle solari, decorative o di schermatura, non destinate alla stampa digitale ma solo al taglio e all’applicazione. Guandong propone una specifica linea di prodotti che lasciano passare la luce e al contempo trasformano le superfici in vetro in mezzi di comunicazione. E grazie al constante impegno in R&D presenta la nuova Window Decoration 2018, una delle più importanti e complete gamme disponibili sul mercato, con 21 prodotti differenti, 21 variabili e 21 possibilità applicative.



Novità assoluta è Double Way Vision: con l’immagine ben visibile su entrambe le facciate del vetro, è ideale per applicazioni innovative in ambito di interior décor, allestimenti fieristici e in-store promotion. I pattern disponibili sono tre: Screen, Line, Bubble. Completano l’offerta DOTTY, nelle versioni white mat, clear gloss e white gloss per la comunicazione sul punto vendita a breve termine, applicabile su vetri e superfici verticali senza l’ausilio di un professionista e GLASS FINISH, nelle variabili Sandblast e Frosted, destinato al rivestimento di pareti interne come uffici e ambulatori.

E ancora CLING – TACK in PVC super trasparente che non lascia residui di colla né si rovina grazie alla sua speciale adattabilità, un supporto pensato per la copertura integrale di grandi e piccole superfici in vetro. Degna di menzione anche ONE WAY VISION, la linea di perforated vinyl più completa attualmente disponibile sul mercato europeo.

Proposta in 8 versioni, tra standard pattern e special design, risponde alla crescente necessità di una temporary communication dinamica e in continuo divenire, come nel caso di campagne promozionali di breve durata sui mezzi di trasporto e su grandissime superfici in vetro.

“Siamo i promotori del concetto Spot Déco, che risponde al trend di una comunicazione, soprattutto nel mondo dell’in-store, sempre più dinamica e veloce. Molti di questi prodotti contenuti nella nuova Window Decoration 2018 hanno le caratteristiche idonee per realizzare applicazioni Spot Déco – spiega Edoardo Elmi, Presidente Guandong. “E per avere sempre maggiori occasioni di contatto con i professionisti della visual comm a cui far toccare con mano le prestazioni delle nostre soluzioni, abbiamo aderito al progetto Decor Lab, un nuovo spazio ispirazionale in via Tortona a Milano ideato per offrire agli addetti ai lavori aggiornamenti sulle innovazioni legate al mondo della comunicazione visiva, del design e dell’arredamento. Qui è già possibile visionare alcuni esempi applicativi dei nuovi supporti che proponiamo per il 2018”.

www.guandong.eu