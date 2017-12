Marsèll apre un temporary store nel Museo Carlo Zauli di Faenza.

Fino al 18 gennaio il Museo Carlo Zauli di Faenza ospiterà il Marsèll Temporary Store and Lab, frutto della collaborazione tra il museo e il fashion brand.

Oltre allo spazio per la vendita dei prodotti Marsèll, sono previsti anche workshop e laboratori per adulti e bambini. Una collaborazione non inedita, partita nel 2014 e cresciuta negli anni.



Il temporary store si trova all’interno della sala del design del museo, che per l’occasione ha subito un restyling dell’allestimento, e presenterà una selezione di scarpe, borse, edizioni musicali ed editoriali targate Marsèll.

La collaborazione tra Marsèll e il Museo Carlo Zauli non si limita al solo spazio per la vendita dei prodotti, ma prevede un inedito laboratorio in cui creare da soli piccoli oggetti ispirati alla collezione.

All’interno del negozio farà il suo debutto il Marsèll profumo, la prima fragranza firmata Marsèll, nata da un progetto corale realizzato con il contributo del fragrance creation studio Flair di Parigi e del Museo Carlo Zauli per la custodia. Un progetto che ha avuto una gestazione lunga proprio per l’esclusività del prodotto. In accordo con il museo, il brand ha progettato non una semplice confezione ma una scultura, un’opera d’arte in edizione limitata che gioca sull’utilizzo di materiali differenti. La boccetta di pelle del profumo è inserita in un cubo di argilla nera realizzato artigianalmente. Una limited edition, per uomo e per donna, che punta sul lusso e sulla commistione di generi. In perfetto stile Marsèll.

www.marsell.it