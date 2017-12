MASSIMO DUTTI inaugura il suo nuovo flagship store di Milano

Sempre all’avanguardia nell’unione fra moda e tecnología, il Brand prosegue nel suo obiettivo di innovare e offrire una Customer Experience elevata.

Massimo Dutti apre le porte del suo nuovo flagship store di Milano, in Galleria Vittorio Emanuele, lo spazio commerciale più esclusivo della città. Il negozio, uno splendido locale di 800 metri quadrati di superficie commerciale, è distribuito su quattro piani, i primi due dedicati alle collezioni Men e gli ultimi due alle proposte Women.

La Galleria è uno degli spazi più frequentati della città ed è un onore far parte di questo luogo emblematico. Per l’occasione, Massimo Dutti ha progettato un negozio la cui architettura si integra alle esigenze estetiche della famosa galleria e, allo stesso tempo, ha adattato la sua immagine abituale senza perdere personalità. Ad esempio, Massimo Dutti ha progettato una facciata elegante e sobria, mettendo in risalto i valori del marchio e rimanendo in linea con l’immagine presentata nelle ultime aperture del brand.



Il design degli interni, sviluppato interamente da Massimo Dutti, si basa sull’uso di nuovi materiali, finiture e illuminazione. Viene messo in evidenza l’esclusivo Museo della Sartoria con tessuti caratteristici di questa arte esposti in vetrine dedicate. Il marmo italiano serpeggiante del pavimento, di colore beige con venature lineari e posato a spiga, contribuisce a dare una nota di eleganza in un luogo che mescola modernità e contemporaneità. Anche l’illuminazione è stata curata con grande dettaglio. Le luci posizionate in alto danno il dovuto risalto alle collezioni e le diverse lampade forniscono la giusta dose di luce ambientale, creando un’atmosfera calda che valorizza la collezione. In questo nuovo negozio tutti i dettagli sono allineati per consolidare l’identità e il lifestyle del marchio, trasmettendo qualità, un valore intrinseco a tutte le collezioni di Massimo Dutti. In questo modo, l’arredamento contribuisce al calore dell’ambiente con l’equilibrata combinazione di grandi tavoli centrali Krion con piccole poltrone stile anni ’50 e tappeti.

Il nuovo store, oltre a rispondere al concetto più avanzato di negozio eco-efficiente del Gruppo Inditex, conta su una serie di elementi innovativi che uniscono moda e tecnologia, obiettivo del marchio per proporre costantemente nuove shopping experience ai clienti.

STORE ECOEFFICIENTE

Il nuovo store risponde al concetto più avanzato di eco-efficienza del Gruppo Inditex, riducendo il consumo di elettricità del 30% e di acqua del 40% rispetto ad un negozio convenzionale. Tra le misure di eco-efficienza si evidenzia l’illuminazione, con sistemi per l’ottimizzazione dell’illuminazione dei mobili e l’uso esclusivo di Led (Light-Emitting Diode). Vengono incluse anche accensioni parziali degli spazi del negozio, in base al programma e alle attività pianificate, o l’accensione automatica mediante rilevamento della presenza nelle zone di lavoro interne.

Per l’aria condizionata e la ventilazione, si è lavorato sull’isolamento termico dell’involucro dei locali e sul controllo del livello di ventilazione basato sull’occupazione dello spazio mediante sonde di CO2. Le apparecchiature installate sono dotate di tecnologia inverter, in grado di regolare il proprio indice di carico in funzione della domanda di caldo-freddo, adattando in tal modo il proprio consumo alle esigenze. La cortina d’aria è controllata da una sonda con tre fasi operative, a seconda della temperatura interna. Infine, l’installazione di elementi di controllo e supervisione consente la lettura a distanza del consumo istantaneo al fine di rilevare e correggere qualsiasi incidente che influenzi l’utilizzo degli impianti e il loro consumo energetico.

Per completare, viene fatto un uso efficiente dell’acqua e vengono proposti spazi interni per la promozione del riciclaggio dei materiali.

TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Sempre in prima linea nel connubio tra moda e tecnologia, Massimo Dutti continua con lo scopo preciso di offrire nuove esperienze di acquisto, basate sull’innovazione e che si adattano alle nuove esigenze dei clienti. In questa occasione, il marchio unisce la solita eccellenza dell’attenzione personalizzata dei suoi team di negozio con alcuni dei contributi tecnologici più innovativi. Trasformare il marchio in un punto di riferimento nella Customer Experience, innovando e sviluppando costantemente il concetto di retail.

Queste sono alcune delle più importanti proposte tecnologiche del nuovo negozio:

Camerini interattivi: nel momento in cui il cliente arriva in camerino, i capi vengono scansionati e appaiono automaticamente sullo schermo posizionato all’interno. Tramite i touch screen posizionati nei camerini, il cliente può consultare i dati sui capi scelti o richiedere un cambio di taglia. Gli schermi hanno anche un sistema di Visual Search Technology che propone articoli complementari e sostitutivi a quelli scelti.

Wallet: Pagamento con cellulare: Inserito nella nuova app del negozio online Massimo Dutti, include il servizio di pagamento mobile (Wallet) per dispositivi IOS, che consente all’utente di acquistare direttamente dal proprio smartphone con qualsiasi carta precedentemente registrata nell’app. Semplicemente mostrando il codice QR generato dall’app stessa, il cliente può procedere con il pagamento in modo sicuro. Inoltre, consente all’utente di digitalizzare e salvare tutti gli scontrini sul dispositivo, facilitando l’eliminazione della versione cartacea.

Scansiona e acquista: il cliente potrà individuare i prodotti che desidera in negozio e, dall’APP del marchio, scansionarli, ottenere tutte le informazioni relative allo stesso e, direttamente, aggiungerli al carrello della spesa online con consegna dove si preferisce.

Click & Collect: i clienti di Massimo Dutti hanno la possibilità di prenotare articoli dalla APP del marchio e ritirarli presso il negozio della Galleria Vittorio Emanuele.

Tutti i dipendenti hanno dispositivi mobili in modo tale che, nel caso in cui il capo non sia disponibile in negozio, sarà possibile acquistarlo online e ricevere l’ordine entro 48 ore nello stesso negozio o all’indirizzo desiderato.

MASSIMO DUTTI

Massimo Dutti è stato fondato nel 1985 in Spagna come marchio di abbigliamento maschile. Nel 1995, ha lanciato la sua prima collezione da donna con una varietà di stili, dal casual al sofisticato senza tempo. Oggi ha una presenza commerciale in 76 paesi in Europa, America e Asia con 800 negozi.

La catena appartiene al Gruppo Inditex, uno dei più grandi distributori di moda al mondo, con oltre 7.000 negozi in 92 paesi nei cinque continenti. Oltre a Massimo Dutti, Inditex gestisce altre sette catene di moda: Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe.