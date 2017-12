MONCLER apre la sua prima boutique monomarca a Firenze.

Moncler, marchio italiano specializzato nella produzione di piumini di lusso, rafforza la propria presenza nel mercato italiano con l’apertura del suo primo monomarca a Firenze, al numero 3 di via degli Strozzi, nel cuore del capoluogo toscano.

Il nuovo store, che si sviluppa su due livelli raggiungendo una superficie complessiva di 328 mq., di cui 160 dedicati alla vendita, può vantare tre vetrine di prestigio: due su via degli Strozzi ed una sotto i portici di Piazza della Repubblica, luogo esclusivo dello shopping fiorentino.

All’interno, gli spazi espositivi sono caratterizzi dalla presenza di elementi decorativi come Marmo grigio carnico per l’ingresso, legno in chêne fumé per boiserie e soffitto a doghe, e marmo bianco Calacatta per il pavimento a spina di pesce, in contrasto con dettagli di metallo, vetro e specchio.



