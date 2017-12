MONCLER ENFANT: a Milano la prima boutique.

Dopo il recente opening del flagship store di Via Montenapoleone 1 lo scorso Ottobre, Moncler apre a Milano la prima Boutique interamente dedicata alla collezione Moncler Enfant.



La storica boutique di Via della Spiga 7, di Milano diventa infatti il primo monomarca Moncler al mondo integralmente riservato alla collezione Moncler Enfant che, pur mantenendo intatto il legame con il DNA e l’identità unica del marchio, è caratterizzata da elementi completamente rinnovati e più giocosi, vicini al mondo dei piccoli. All’interno della boutique è presente un’area dedicata esclusivamente al gioco e allo svago per i bambini con intrattenimenti interattivi.

Sviluppata su un unico piano, la boutique conta una superficie totale di circa 207 metri quadrati di cui 130 metri quadrati dedicati alla vendita. Gli arredi sono realizzati mescolando finiture di materie nobili, come la pelle avorio e il legno chêne fumé.

La collezione Moncler Enfant rappresenta da sempre la versione mini-me della collezione Moncler per adulti, i cui tratti caratteristici sono adattati alle esigenze dei bambini di praticità e di duttilità e tradotti secondo una gioiosa e sempre emozionante esplorazione stilistica e cromatica, percorsa da una forte ricerca creativa.

Una sorprendente carrellata di proposte che di fatto riprende alcuni dei temi presenti nelle collezioni per gli adulti e sottolinea la portata di questo particolare ambito dell’offerta del brand, quale area di primaria importanza e di ampia e autonoma sperimentazione e realizzazione sotto ogni punto di vista.

Oltre a innovazione e tradizione, tecnicità e stile, quali binomi da sempre irrinunciabili per il brand, il colore, connota fortemente le collezioni Moncler per i più piccoli, ed è anche l’elemento distintivo alla base del concept della nuova Boutique: il rosso, l’arancio e diverse tonalità del rosa disegnano la palette scelta per le carte da parati e i pavimenti in moquette. E Monduck, la mascotte di Moncler, diventa invece un motivo pattern e definisce la superficie di tutte le pareti.

In occasione dell’apertura della Boutique Giovedì 14 Dicembre, Monduck accoglierà i più piccoli per un evento dedicato al gioco e alla creatività.

www.moncler.com