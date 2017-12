RAY-BAN: aperto a Milano il primo pop up store in Italia.

Il pop up store Ray-Ban di piazza San Babila 5 è il terzo al mondo, dopo quello di Londra e New York.



Sarà uno spazio in continua trasformazione ed evoluzione proprio come gli occhiali che si rinnovano mantenendo i presupposti originali. Il messaggio che si percepisce nell’allestimento, come nelle vetrine, è quello della Reinvented Campaign, la campagna lanciata per celebrare gli ottanta anni di Aviator. Il pop up store si sviluppa su due livelli con vetrate a tutta altezza, che al piano di sopra consentono una vista di grande effetto sulla piazza.



Entrare nel nuovo negozio, che sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20, significa fare un salto nella storia del marchio eyewear grazie a video e contenuti interattivi che mostrano l’evoluzione dei modelli Ray-Ban, uno fra tutti il leggendario Ray-Ban Aviator 1937 che quest’anno compie ben 80 anni.

