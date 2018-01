RUVIDO BARBER ROCK CLUB “The BarberShop is Dead”

RUVIDO è un ambiente che offre livelli multipli di intrattenimento: un set shooting per magazine di tendenza, un palco per le rock band di Padova e dintorni, uno sfondo per una serata degustazione birra e … anche un Barbershop.



Il fondatore, Giuliano Biasio, figlio d’arte, ama presentare Ruvido così: “Qui taglio capelli e barbe perché mi va di farlo, non perché me lo chiedono”.



Il design concept è ispirato al rock decadente, rivisitato nei toni dei blu profondi, attuali, accesi dagli ottoni satinati. A terra cementine floreali e geometrie anni ‘60 fanno da sfondo ad un’icona barber imprescindibile: Apollo 2 di Takara Belmont, una seduta che conserva proporzioni ineguagliate e la pone nei classici senza tempo.

Le postazioni operative Aubrey, sempre pensate e prodotte dall’azienda Takara Belmont, uniscono materie e forme classiche del barber a tecnologia e comfort, dal collare ergonomico siliconico al miscelatore con valvola termostatica.



Le novità introdotte dal barbiere Guliano Biasio non finiscono con l’originalità dell’arredamento. Infatti, sono stati inseriti tutti gli strumenti musicali utilizzati da una rock band: dalla batteria alla chitarra elettrica ed un grammofono vintage per ascoltare i vecchi 33 giri. Al posto dell’armadio, una libreria con tutta la storia della musica rock e dell’hard rock in genere.

Design Concept Fabio Schiavone for 360

Interior Design 360

Technical Furnishing Takara Belmont Italia

Accessories Orvett for 360

by AN shopfitting magazine no.142 ©