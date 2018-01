I Display di LG Business Solutions protagonisti del Multisala di Orio Center.

L’UCI Cinemas di Orio Center affida ai display LG l’intrattenimento e il coinvolgimento dei propri clienti nella hall, nella biglietteria e zona bar, per la loro affidabilità e durata nel tempo .



L’intrattenimento al cinema non inizia quando si entra in sala ma già dalla biglietteria. Per questa ragione l’UCI Cinema di Orio Center si è rivolta a LG Business Solutions (LG) per arricchire l’esperienza degli spettatori con 50 unità digital signage.



L’imponente centro commerciale situato nei pressi dell’aeroporto di Bergamo, ha scelto i monitor LG Business Solutions per la strategia di engagement del pubblico del multisala con diverse installazioni situate all’interno delle zone di passaggio e sosta prima di accedere alle sale cinematografiche. Lo scopo delle installazioni è quello di digitalizzare ogni fase della fruizione del servizio dall’ingresso, dove solitamente si vedono le novità in anteprima, il palinsesto con gli orari, le sale e i posti disponibili fino alle casse e alla zona bar.

I prodotti LG protagonisti del multisala di Orio Center sono i video wall 47LV35A situati nella hall, che riproducono grandi eventi e lanci di nuove pellicole. Tra le caratteristiche più apprezzate di questi display spiccano i 4,9mm di spessore della cornice (bordi affiancati) che garantisce pareti digitali dalle notevoli performance visive con una luminosità pari a 450nit. Questi display sono disponibili anche nella versione da 55 pollici (55LV35A) con spessore cornici da 3.5mm e luminosità 500nit.

“Per il progetto di digitalizzazione dell’UCI Cinemas di Orio Center abbiamo scelto i monitor di LG Business Solutions, per affidabilità e durata nel tempo,” ha dichiarato Dario Sangalli, fondatore di Sangalli Tecnologie. “Il digital signage in questo caso è concepito per dare informazioni al cliente che deve scegliere il film da vedere e per noi è importante che la comunicazione sia impeccabile. Ecco perché la nostra scelta è ricaduta su display altamente performanti che favoriscano un engagement interattivo sempre più incline al dialogo diretto con il consumatore”.

Oltre ai video wall 47LV35A merita una menzione particolare anche l’installazione dei 4 display Ultra HD da 84” e in altri spazi, quella di diverse versioni di monitor Full HD della serie SE3B affidabili e in grado di garantire livelli adeguati di luminosità in situazioni in cui i monitor rimangono accesi per molte ore quotidianamente.

“LG sta rivoluzionando il modo in cui sono progettati e utilizzati gli spazi pubblicitari. Dimentichiamo manifesti, pannelli e brochure cartacei. Il pubblico viene coinvolto sempre più grazie ad una comunicazione di tipo digitale con l’installazione di display di ultima generazione che trasmettono contenuti pubblicitari di qualità capaci di coinvolgere e intrattenere il pubblico,” ha dichiarato Roberto Gambarato ID Sales Head. “Siamo orgogliosi di poter arricchire l’esperienza dei clienti del multisala di Orio Center offrendo loro nuovi momenti di intrattenimento”.

