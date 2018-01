MOLESKINE CAFE’ apre a Pechino.

Il Moleskine Café è un nuovo format che reinterpreta l’idea dei café letterari in chiave contemporanea. Mescolando elementi tipici di caffetterie, gallerie d’arte e retail store, il Moleskine Café offre un ambiente stimolante e creativo che non solo richiama i valori del brand, inserendoli in un luogo che rievoca i caffè letterari del passato, ma promuove anche la creatività in tutte le sue espressioni.

Sulla scia del successo ottenuto con l’apertura del primo Moleskine Café nel cuore del Brera design district di Milano, il concept sarà esteso in altre città, famose per la loro cultura e creatività. Un nuovo Moleskine Café è stato inaugurato a Pechino il 23 gennaio, seguiranno i Café di Amburgo, Londra e New York.



I Café riflettono il design e l’ethos del mondo Moleskine: un’estetica essenziale, pulita e senza tempo, accompagnata da una palette di colori neutri, proprio come le pagine avorio del taccuino Moleskine, che insieme creano un’atmosfera rilassante e coinvolgente. Lo spazio include anche un’area in cui i visitatori del Café potranno esplorare l’ecosistema degli oggetti Moleskine e acquistare i loro oggetti preferiti.



Lorenzo Viglione, CEO di Moleskine, dichiara: “Siamo molto entusiasti dell’espansione dei nostri Moleskine Café nel mondo. Si tratta di un’importante pietra miliare che riflette la filosofia di Moleskine, offrire ispirazione e strumenti per il vivere creativo. Il Café propone sia agli amanti del brand sia ai nuovi clienti un’esperienza unica, introducendo una nuova prospettiva nel retail attraverso una combinazione di contenuti culturali, caffè, cibo e shopping, in un ambiente originale Moleskine. Siamo grati per tutto il sostegno che il brand ha ricevuto in questi anni e questa è un’opportunità unica per poter restituire qualcosa e continuare il nostro viaggio insieme, anche in queste città”.