OFFICINE PANERAI inaugura la sua boutique di Londra.

Officine Panerai ha appena aperto le porte della sua boutique di Londra, la prima nel Regno Unito, e la seconda per dimensioni in Europa dopo la boutique di Firenze.



Progettata dal celebre architetto e designer Patricia Urquiola, il nuovo spazio permetterà ai clienti di scoprire il mondo di Panerai su due piani (150 metri quadrati) e beneficiare della presenza stabile dell’orologiaio nella boutique.



“Sono lieto di annunciare l’apertura della nostra prima boutique a Londra. Abbiamo atteso a lungo questo momento e vogliamo dimostrare in questo modo la nostra fiducia nel futuro di un mercato che per noi è davvero importante”, ha dichiarato Angelo Bonati, CEO di Officine Panerai.

Per festeggiare l’apertura, Panerai ha collaborato con Sotheby’s vendendo all’asta un esclusivo orologio in bronzo, il Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Bronzo – 47mm, battuto all’eccezionale cifra di 75.000 £. Tutti i ricavi verranno devoluti a OnBoard, un programma di beneficenza della Royal Yachting Association

“Siamo lieti di fornire il nostro supporto al programma OnBoard della RYA, che garantisce parità di accesso ai giovani di tutte le provenienze sociali ed economiche in Gran Bretagna e, soprattutto, incoraggia il loro sviluppo personale attraverso lo sport. Ho inoltre il piacere di annunciare che questo è solo l’inizio di un’iniziativa più ampia che stiamo preparando assieme alla Royal Yachting Association, che partirà nel 2018. Vi racconteremo presto altri dettagli”, prosegue Angelo Bonati.

PANERAI LONDRA | 30 New Bond Street London, W1S 2RW

Fondata nel 1860 a Firenze come laboratorio, negozio e scuola di orologeria, Officine Panerai è stata per anni il fornitore di strumenti di precisione per la Marina Militare Italiana, soprattutto per le esigenze dei corpi speciali subacquei. I progetti sviluppati in questo periodo, tra cui gli orologi Luminor e Radiomir, sono stati coperti dal segreto militare per anni e il loro lancio sul mercato internazionale è avvenuto in seguito all’acquisizione del marchio da parte del gruppo Richemont nel 1997. Oggi Officine Panerai sviluppa e produce nella manifattura di Neuchâtel i propri movimenti e orologi, sintesi tra design e storia italiani e maestria manifatturiera svizzera, che sono venduti in tutto il mondo attraverso un’esclusiva rete di distributori e nelle boutique monomarca nel mondo.

Patricia Urquiola ha studiato architettura e design presso il Politecnico di Madrid e il Politecnico di Milano, dove si è laureata con Achille Castiglioni. Ha lavorato con Vico Magistretti, come responsabile del gruppo di design Lissoni Associati. È stata premiata con la “Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes” del governo spagnolo e l’Ordine di Isabella la Cattolica consegnato da Sua Maestà il Re di Spagna Juan Carlos I. I suoi lavori sono esposti in diversi musei e collezioni, tra cui il MoMA di New York, il Musée des Arts décoratifs di Parigi, il Museo di Design di Monaco, il Vitra Design Museum di Basilea, il Design Museum e il Victoria & Albert Museum di Londra, il Seedelijk Museum di Amsterdam e il Museo della Triennale di Milano. È il direttore artistico di Cassina.