Con il progetto PRADA SPIRIT gli accessori li trovi al bar.

Dopo il successo di ‘Prada Silver Line’, Prada introduce ‘Prada Spirit’, un nuovo progetto retail presentato in anteprima – dal 20 gennaio per circa un mese – presso il Galaxy Mall di Macau. In occasione del Capodanno Cinese, l’originale installazione toccherà altre importanti città tra cui Pechino, Shanghai, Hong Kong, Taipei, Singapore, Seoul, Vancouver e Costa Mesa.

‘Prada Spirit’ rappresenta un nuovo passo nell’esplorazione di esperienze di shopping alternative, dove il prodotto esclusivo è allestito in una location dal concept unico, e dove il cliente ha l’opportunità di condividere e socializzare in un’atmosfera rilassata e lussuosa.

L’idea di “Prada Spirit” consiste nella ricostruzione di un tradizionale e prestigioso Bar Caffè, tipicamente italiano, che ospita esclusivi accessori in pelle.

Gli accoglienti salotti, composti da divanetti rivestiti in velluto rosso e tavolini predisposti per la consultazione dei “Menù dei prodotti”, accolgono i visitatori all’interno dell’originale spazio. L’imponente bancone centrale, rivestito per tutto il perimetro da una teca trasparente per l’allestimento e il servizio dei prodotti, è arredato con alti sgabelli.

Completa il progetto, il fondale del bar rivestito con una parete-chandelier realizzata da una fitta sequenza di lame in perspex sfaccettato che formano un prezioso sfondo di presentazione dei prodotti.